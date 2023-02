Line-up Pemain Aston Villa vs Arsenal, Streaming Liga Inggris, Prediksi Skor Aston Villa Vs Arsenal

Twitter/Arsenal

PREDIKSI Skor Aston Villa Vs Arsenal Liga Inggris hari ini, Sabtu (18/2/2023): Berita Tim, Skor dan Susunan Pemain, The Gunners Butuh Pelipur Lara. Siapa Menang? Laga sebelumnya, Arsenal sukses mempertahankan rekor kemenangannya usaberhsil amankan tiga poin dari Aston Villa di pekan ke-5 Liga Inggris. Gol Martineli selamatkan The Gunners