Breaking News:
Sedang Berlangsung Sassuolo vs Napoli - Nonton Live Streaming Liga Italia di HP Melalui Link Berikut

Liga Spanyol

Sedang Berlangsung Girona vs Almeria, Nonton Liga Spanyol di HP Melalui Link Live Streaming Berikut

Pertandingan Girona vs Almeria lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Kedua tim akan duel di Estadi Municipal de Montilivi, Sabtu (18/2/2023) pukul 03:00

Editor: Abdi Tumanggor
zoom-inlihat foto Sedang Berlangsung Girona vs Almeria, Nonton Liga Spanyol di HP Melalui Link Live Streaming Berikut
sofascore
Perkiraan Susunan Pemain Girona vs Almeria 

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang Berlangsung Girona vs Almeria, Liga Spanyol Pukul 03:00 WIB Dini Hari.

Pertandingan Girona vs Almeria lanjutan Liga Spanyol 2022-2023.

Kedua tim akan duel di Estadi Municipal de Montilivi, Sabtu (18/2/2023) pukul 03:00 WIB dini hari.

Belakangan ini Girona dalam tren yang buruk usai dikalahkan Cadiz dengan skor 2-0.

Saat ini Girona menempati posisi 11 klasemen LaLiga dengan torehan 24 poin. 

Sementara, Almeria juga sedang dalam tren yang buruk usai dikalahkan Real Betis dengan skor 2-3.

Saat ini menempati urutan ke-15 klasemen Liga Spanyol dengan torehan 22 poin.

Perkiraan Susunan Pemain Girona vs Almeria
Perkiraan Susunan Pemain Girona vs Almeria

Perkiraan Susunan Pemain Girona vs Almeria

Girona (4-4-2): Paulo Gazzaniga, Martinez Arnau, Santiago Bueno, Bernardo Espinosa, Juanpe; Toni Villa, Aleix Garcia, Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme; Borja Garcia, Valentin Castellanos.

Almeria (4-2-3-1): Fernando Martinez, Houboulang Mendes, Chumi, Srdjan Babic, Sergio Akieme; Eguaras, Samu Costa, Adri Embarba, Gonzalo Melero, Francisco Portillo; Luis Suarez.

Prediksi Girona vs Almeria 2-1.

Pertandingan Girona vs Almeria dapat disaksikan melalui live streaming di Vidio.com.

(*/tribun-medan.com)

Tags
Prediksi Skor Girona vs Almeria
Girona vs Almeria
Live Girona vs Almeria
Link Live Streaming Girona vs Almeria

  • Tribun Shopping

    Ternyata Jurnalis Juga Butuh Laptop Khusus, Intip 5 Rekomendasinya

    Ternyata Jurnalis Juga Butuh Laptop Khusus, Intip 5 Rekomendasinya

    Memasuki Musim Hujan, Ini 5 Cara Usir Lintah yang Masuk ke Dalam Rumah

    Memasuki Musim Hujan, Ini 5 Cara Usir Lintah yang Masuk ke Dalam Rumah

    Unik, 4 Rangkaian Skincare skindoze Punya Kandungan Sarang Burung Walet, Intip Rekomendasinya

    Unik, 4 Rangkaian Skincare skindoze Punya Kandungan Sarang Burung Walet, Intip Rekomendasinya

    5 Rekomendasi Foundation untuk Travelling, Kemasan Mungil Tidak Memakan Banyak Tempat

    5 Rekomendasi Foundation untuk Travelling, Kemasan Mungil Tidak Memakan Banyak Tempat

    Review Y.O.U Noutriwear+ Flawless Cushion Foundation, Full Coverage dan Long Lasting hingga 16 Jam

    Review Y.O.U Noutriwear+ Flawless Cushion Foundation, Full Coverage dan Long Lasting hingga 16 Jam

    • Berita Terkait :#Liga Spanyol
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Klub
    D
    M
    S
    K
    GM
    GK
    -/+
    P
    1
    PSM Makasar
    24
    14
    8
    2
    45
    8
    26
    50
    2
    Persija Jakarta
    23
    14
    5
    4
    33
    11
    15
    47
    3
    Persib
    23
    14
    4
    5
    39
    25
    9
    46
    4
    Madura United
    24
    12
    4
    8
    31
    14
    7
    40
    5
    Borneo
    23
    10
    7
    6
    39
    18
    14
    37
    Lihat selengkapnya

    berita POPULER

    RUMAH TERMURAH 400 JUTAAN DEKAT KIDS FUN JOGJA
    RUMAH TERMURAH 400 JUTAAN DEKAT KIDS FUN JOGJA
    Rp485.000.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    TERLARIS DI SEDAYU! RUMAH CANTIK HARGA SUBSIDI HANYA 100JUTAAN
    TERLARIS DI SEDAYU! RUMAH CANTIK HARGA SUBSIDI HANYA 100JUTAAN
    Rp175.000.000
    DI Yogyakarta, Bantul
    High Bed Trailer Low Bed Trailer Mobile Substation
    High Bed Trailer Low Bed Trailer Mobile Substation
    Rp100.000.000
    Papua Barat, Sorong
    Low Bed Trailer High Bed Trailer Mobile Substation
    Low Bed Trailer High Bed Trailer Mobile Substation
    Rp100.000.000
    Sulawesi Selatan, Makassar
    Full Trailer Logging Trailer Dump Trailer Spesial Trailer
    Full Trailer Logging Trailer Dump Trailer Spesial Trailer
    Rp100.000.000
    Kalimantan Timur, Balikpapan
    Dump Trailer Logging Trailer & Spesial Trailer Lainnya
    Dump Trailer Logging Trailer & Spesial Trailer Lainnya
    Rp100.000.000
    Sumatera Utara, Medan
    Logging Trailer Dump Trailer & Spesial Trailer Lainnya
    Logging Trailer Dump Trailer & Spesial Trailer Lainnya
    Rp100.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    HANYA DENGAN 300 JUTAAN BISA DAPAT RUMAH CANTIK DI PRAMBANAN
    HANYA DENGAN 300 JUTAAN BISA DAPAT RUMAH CANTIK DI PRAMBANAN
    Rp340.000.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    Rumah 5 menit Dekat Wisata Kampung Batu
    Rumah 5 menit Dekat Wisata Kampung Batu
    Rp160.000.000
    Jawa Barat, Bandung
    Antena Karawang, Ahli Pasang Antena TV Digital Karawang Jawa Barat
    Antena Karawang, Ahli Pasang Antena TV Digital Karawang Jawa Barat
    Rp600.000
    Jawa Barat, Karawang
    Kamera GoPro Hero 5 Bekas Normal Lancar Lengkap - Bogor
    Kamera GoPro Hero 5 Bekas Normal Lancar Lengkap - Bogor
    Rp1.900.000
    Jawa Barat, Bogor Kota
    Kamera Canonet QL 17 Bekas Siap Pakai Normal - Depok
    Kamera Canonet QL 17 Bekas Siap Pakai Normal - Depok
    Rp1.200.000
    Jawa Barat, Depok
    Jam Tangan Spinnaker Hull Diver 5088-03 Bekas Like New Fullset Box - Jakarta Selatan
    Jam Tangan Spinnaker Hull Diver 5088-03 Bekas Like New Fullset Box - Jakarta Selatan
    Rp2.499.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Jam Tangan Seiko SRPD61k1 Fullset Bekas Normal Mulus - Denpasar
    Jam Tangan Seiko SRPD61k1 Fullset Bekas Normal Mulus - Denpasar
    Rp2.200.000
    Bali, Denpasar
    Jam Tangan Proxima Unidive ProDiver 300m Homage 62mas Bekas Like New Fullset - Solo
    Jam Tangan Proxima Unidive ProDiver 300m Homage 62mas Bekas Like New Fullset - Solo
    Rp2.600.000
    Jawa Tengah, Surakarta/Solo
    Mobil Daihatsu Terios 1.5 TS Matic 2013 Bekas Terawat Pajak Hidup - Jakarta Pusat
    Mobil Daihatsu Terios 1.5 TS Matic 2013 Bekas Terawat Pajak Hidup - Jakarta Pusat
    Rp117.500.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Mobil Toyota Avanza E Upgrade G 2013 Manual Bekas Mulus Surat Lengkap Pajak Hidup - Bogor
    Mobil Toyota Avanza E Upgrade G 2013 Manual Bekas Mulus Surat Lengkap Pajak Hidup - Bogor
    Rp108.500.000
    Jawa Barat, Bogor Kota
    Mobil Daihatsu Ayla X Matic AT 2013 Bekas Low KM Normal Pajak Baru - Jakarta Pusat
    Mobil Daihatsu Ayla X Matic AT 2013 Bekas Low KM Normal Pajak Baru - Jakarta Pusat
    Rp87.500.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Mobil Mitsubishi Xpander Exceed 2018 AT Bekas Siap Pakai Nominus Pajak Hidup - Tangerang
    Mobil Mitsubishi Xpander Exceed 2018 AT Bekas Siap Pakai Nominus Pajak Hidup - Tangerang
    Rp193.500.000
    Banten, Tangerang Kota
    Mobil Honda HRV E CVT 2015 Bekas Fullset Lengkap - Tasikmalaya
    Mobil Honda HRV E CVT 2015 Bekas Fullset Lengkap - Tasikmalaya
    Rp213.000.000
    Jawa Barat, Tasikmalaya
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan