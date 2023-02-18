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Sedang Berlangsung Girona vs Almeria, Nonton Liga Spanyol di HP Melalui Link Live Streaming Berikut
Pertandingan Girona vs Almeria lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Kedua tim akan duel di Estadi Municipal de Montilivi, Sabtu (18/2/2023) pukul 03:00
TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang Berlangsung Girona vs Almeria, Liga Spanyol Pukul 03:00 WIB Dini Hari.
Pertandingan Girona vs Almeria lanjutan Liga Spanyol 2022-2023.
Kedua tim akan duel di Estadi Municipal de Montilivi, Sabtu (18/2/2023) pukul 03:00 WIB dini hari.
Belakangan ini Girona dalam tren yang buruk usai dikalahkan Cadiz dengan skor 2-0.
Saat ini Girona menempati posisi 11 klasemen LaLiga dengan torehan 24 poin.
Sementara, Almeria juga sedang dalam tren yang buruk usai dikalahkan Real Betis dengan skor 2-3.
Saat ini menempati urutan ke-15 klasemen Liga Spanyol dengan torehan 22 poin.
Perkiraan Susunan Pemain Girona vs Almeria
Girona (4-4-2): Paulo Gazzaniga, Martinez Arnau, Santiago Bueno, Bernardo Espinosa, Juanpe; Toni Villa, Aleix Garcia, Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme; Borja Garcia, Valentin Castellanos.
Almeria (4-2-3-1): Fernando Martinez, Houboulang Mendes, Chumi, Srdjan Babic, Sergio Akieme; Eguaras, Samu Costa, Adri Embarba, Gonzalo Melero, Francisco Portillo; Luis Suarez.
Prediksi Girona vs Almeria 2-1.
Pertandingan Girona vs Almeria dapat disaksikan melalui live streaming di Vidio.com.
(*/tribun-medan.com)
Prediksi Skor Girona vs Almeria
Girona vs Almeria
Live Girona vs Almeria
Link Live Streaming Girona vs Almeria
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