Tiket Presale 1 Konser Noah di Medan Ludes Terjual dalam 15 Menit, Ini 6 Kategori Harga Tiket

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tiket Konser Noah di Medan untuk Presale 1 telah dibuka hari ini, Sabtu (18/2/2023) pada pukul 18.00 WIB.

Namun, berdasarkan pantauan Tribun Medan melalui tiket.com, tertera sould out untuk kategori festival, VIP, Reguler dan Premier, sedangkan untuk kategori VIP plus dan Premier plus tersisa 3 tiket saja.

Hal tersebut juga disampaikan melalui akun instagram resmi @aloka.id.

"Sold Out presale tiket pertama konser the great journey of noah. Terimakasih atas antusiasnya dalam 15 menit sudah sold out, bagi yang belum kebagian ditunggu saja presale ke 2, coming soon!!," tulis akun @aloka.id dalam postingan di Instagram tersebut.

Konser The Great Journey of Noah di Makassar (TRIBUN MEDAN/HO)

Setelah sukses menggelar konser bertajuk The Great Journey of Noah di Makkasar, selanjutnya band legend ini akan bertandang ke Medan, pada 18 Maret 2023 mendatang, yang akan berlangsung di Medan International Convention Center (MICC).

Founder sekaligus CEO Aloka, Budi Mulianto mengatakan konser ini akan dikemas dengan konsep yang intim & ekslusif, yang disaksikan oleh 2.000 lebih penonton (Premiere, VIP, Reguler & Festival) secara langsung.

"Format pertunjukan musik adalah secara Live Full Band. Dimana NOAH akan membawakan 20-22 lagu dari album -album NOAH," ujarnya kepada Tribun, Rabu (1/2/2023).

Selain itu Noah juga akan melakukan Meet & Greet didalam suasana yang akrab, disertai tanya jawab, bernyanyi bareng, dan diakhir acara mendapatkan gift istimewa berupa Piringan Hitam Eksklusif Album Noah dengan TDT setiap personel Noah, sehari sebelum konser Spesial.

Konser ini adalah awal mula perjalanan musik NOAH dengan konsep pertunjukan musik yang benar-benar baru, Medan adalah satu dari 4 kota yang disambangi band legend ini.

“Ini special show konser berdurasi 2 jam, tentunya dengan tata cahaya dan visual yang special,” kata Budi.

Konser ini berjalan sesuai dengan rilisnya empat album yang bertajuk ‘Second Chance’ bagi NOAH. Sebuah rangkaian seri perilisan album-album Peterpan yakni Taman Langit, Bintang di Surga, Hari Yang Cerah dan Second Chance yang sudah dikerjakan ulang serta diaransemen ulang oleh NOAH dengan menggunakan teknologi musik yang lebih modern.

Tiket konser Noah di Medan dibagi menjadi 6 kategori, berikut besaran harganya:

Festival IDR 550.000 Reguler IDR 350.000 VIP IDR 1.500.000 VIP PLUS (Include Meet and Great) IDR 3.000.000 Premier IDR 2.500.000 Premier Plus (Include Meet and Great) IDR 4.000.000

Pembelian tiket resmi hanya dapat dilakukan melalui @tiketcom, informasi terkini mengenai konser dapat dilihat melalui IG @aloka.id.

(cr26/tribun-medan.com)