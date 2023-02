LIVE Streaming Man United Vs Leicester Jam 21.00 WIB, Misi Tempel Ketat Tetangga, Ten Hag Santai

Saksikan live streaming laga antara Manchester United vs Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Minggu (19/2/2023) malam.

Saksikan live streaming laga antara Manchester United vs Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Minggu (19/2/2023) malam.

Laga Man United vs Leicester dihelat di Stadion Old Trafford kick off pukul 21.00 WIB, tak live SCTV.

Laga Man United vs Leicester ini bisa anda tonton via live streaming TV Online melalui link yang tersedia di akhir artikel ini.

Manchester United berpeluang mendekatkan diri dengan Manchester City menjadi 3 poin guna menambah sengit persaingan juara Liga Inggris.

Syaratnya, Manchester United kudu mengalahkan Leicester City dalam laga pekan ke-24 Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (19/2/2023).

Saat ini margin The Red Devils dengan sang tetangga berisik masih minus 6 poin.

Armada Erik ten Hag meraup 46 keping, sedangkan Manchester City 52.

Dalam perjalanan musim ini, The Citizens memang selalu berada di atas Man United pada klasemen.

Keunggulan kubu Biru Langit terbentang sejak pekan pertama sampai sekarang.

Akan tetapi, tren aktual menunjukkan secara bertahap bahwa Casemiro dkk makin terlihat potensial mengganggu dan siap menyodok Man City.

Dalam dua pekan perdana, gap lebar sudah mulai tercipta ketika dua klub Manchester mendapat hasil kontradiktif.

Man City mencetak poin sempurna (6) dari dua kemenangan, sedangkan United kalah beruntun (0).

Menurut data yang diperoleh dari situs Premier League, margin di antara mereka sempat merapat jadi 2 poin saja di pekan keenam.

Kala itu United menghajar Arsenal 3-1 guna menggenapkan raihan menjadi 12 poin.