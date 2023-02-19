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Sedang Berlangsung Liga Spanyol: Mallorca vs Villarreal
Sedang Berlangsung Liga Spanyol Mallorca vs Villarreal Pukul 00:30 WIB. Duel Mallorca vs Villarreal digelar di Estadio de Son Moix kota Palma
TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang Berlangsung Liga Spanyol Mallorca vs Villarreal Mulai Pukul 00:30 WIB.
Pertandingan LaLiga Spanyol antara RCD Mallorca vs Villarreal berlangsung pada Minggu (19/2/2023) pukul 00:30 WIB.
Duel Mallorca vs Villarreal digelar di Estadio de Son Moix kota Palma, Spanyol.
Wasit Jose Maria Sanchez Martinez didapuk sebagai pengawal jalannya pertandingan.
Pertandingan disiarkan secara live beIN Sports 3.
Saat ini Mallorca di posisi 10 klasemen LaLiga dengan 29 poin. Sementara, Villarreal di posisi 8 klasemen dengan perolehan 32 poin.
Susunan Pemain RCD Mallorca vs Villarreal
RCD Mallorca (3-5-2): Lee Kang In, Vedat Muriqi, Jaume Costa, Dano Rodriguez, Iddrisu Baba, Inigo Ruiz de Galarreta, Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Matija Nastasic dan Predrag Rajkovic.
Villarreal (4-3-3): Yeremy Pino, Jose Luis Morales, Samuel Chukwueze, Alejandro Baena, Etinne Capoue, Dani Parejo, Johan Mojica, Pau Torres, Raul Albiol, Juan Foyth dan Pepe Reina.
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(*/tribun-medan.com)