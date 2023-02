TERPANTAU Stabil, Berikut Daftar Harga Kebutuhan Pokok Terkini di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Saat ini harga kebutuhan pokok di Medan terpantau stabil dibandingkan dengan harga pada akhir pekan sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisional Pusat Pasar Medan, saat ini harga cabai merah di Kota Medan masih berada dikisaran Rp 38 ribu per kilogram, sementara cabai rawit dijual dikisaran Rp 32 ribuan per kilogram.

"Kalau pekan ini harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, tomat lebih stabil dibandingkan dengan minggu lalu," ujar Pius pedagang sayuran di Pusat Pasar kepada Tribun Medan, Minggu (19/2/2023)

Selain itu, sejumlah harga kebutuhan pangan lainnya seperti beras masih berada dalam rentan harga Rp 9.750 hingga Rp 13.200 per kilogramnya, gula pasir Rp 14 ribu per kilogram dan minyak goreng curah naik diangka Rp 15 ribu per kilogram.

Kemudian, telur ayam boiler terpantau turun dikisaran harga Rp 45 ribu per papan dan ayam potong boiler Rp 26 ribu per kilogram.

Berikut harga kebutuhan pokok di Kampung Lalang Medan:

1. Bawang merah Rp 24.000 per kg

2. Bawang putih Rp 20.000 per kg

3. Cabai merah Rp 38.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 32.000 per kg

5. Cabai hijau Rp 24.000

6. Tomat Rp 9.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 45 ribu per papan

8. Ayam Potong Rp 26.000 per kilogram

(cr10/tribun-medan.com)