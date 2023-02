DAFTAR Konser di Medan Selama Bulan Maret, Ada Kerispatih Hingga Noah, Ini Tanggal & Harga Tiketnya

Konser The Great Journey of Noah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Ada banyak konser, dan acara musik yang akan diadakan di Kota Medan sepanjang bulan Maret 2023 ini.

Jika Tribunners tidak mau ketinggalan acara-acara tersebut, harus catat nih tanggal konser di Medan dan siapa aja deretan musisi yang bakalan hadir.

Melihat animo masyarakat terhadap event hiburan yang cukup tinggi, akibat tertahan pandemi yang cukup panjang.

Daftar panjang jadwal konser di Medan menjadi serbuan masyarakat.

Putri L. Septiani selaku salah satu panitia penyelenggara event konser di Medan menyampaikan tingginya antusias masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari penjualan tiket yang cukup tinggi, seminggu lagi konser berlangsung, penjualan tiket sudah 80 persen.

"Penjualan cukup tinggi, bahkan kita buka beberapa sesi pembelian, sampai hari ini sudah terjual 80 persen," ujar Putri, kepada Tribun Medan, Senin (20/2/2023).

Berikut Tribun Medan rangkum deretan konser yang akan berlangsung pada Bulan Maret 2023 di kota Medan:

1. The Great Journey of Noah

Setelah sukses menggelar konser bertajuk The Great Journey of Noah di Makkasar, selanjutnya band legend ini akan bertandang ke Medan, pada 18 Maret 2023 mendatang, yang akan berlangsung di Medan International Convention Center (MICC).

Konser ini berjalan sesuai dengan rilisnya empat album yang bertajuk ‘Second Chance’ bagi NOAH. Sebuah rangkaian seri perilisan album-album Peterpan yakni Taman Langit, Bintang di Surga, Hari Yang Cerah dan Second Chance yang sudah dikerjakan ulang serta diaransemen ulang oleh NOAH dengan menggunakan teknologi musik yang lebih modern.

Tiket konser Noah di Medan dibagi menjadi 6 kategori yang hari ini sudah dibuka pembelian Presale 2, berikut besaran harganya:

- Festival IDR 650.000

- Reguler IDR 450.000

- VIP IDR 1.600.000

- VIP PLUS (Include Meet and Great) IDR 3.100.000

- Premier IDR 2.600.000

- Premier Plus (Include Meet and Great) IDR 4.100.000

Akan ada penjualan tiket berikutnya, jangan sampai ketinggalan ya Tribunners, pembelian tiket resmi hanya dapat dilakukan melalui @tiketcom, informasi terkini mengenai konser dapat dilihat melalui IG @aloka.id.

