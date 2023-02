Konsisten Terapkan Manajemen K3, Elnusa Petrofin Raih Indonesia Best Companies in HSE Implementation

Elnusa Petrofin (EPN), Anak usaha Elnusa Tbk (ELSA) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2023 dari SWA Media.

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Elnusa Petrofin (EPN), Anak usaha Elnusa Tbk (ELSA) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2023 dari SWA Media yang diserahkan langsung di Jakarta pada Kamis (16/2/2023).

Regulasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 yang mewajibkan tiap perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Terlebih bagi perusahaan - perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi, sebut saja perusahaan migas, manufaktur, pertambangan, jasa konstruksi, kelistrikan, rumah sakit dan lainnya.

Dalam upaya mengapresiasi, memacu penerapan K3 dan mencari perusahaan yang mengimplementasikan HSSE Excellence di berbagai sektor industri, untuk pertama kalinya SWA Media Group mengadakan ajang pemilihan ‘Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2023’ bagi perusahaan-perusahaan di berbagai sektor yang telah menerapkan K3 dengan baik dan berhasil.

Direktur Utama PT Elnusa Petrofin Aditya Budi Prabowo saat menerima penghargaan menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Aditya juga mengatakan bahwa Elnusa Petrofin memandang faktor Health Safety Security and Environment (HSSE) serta manajemen K3 sebagai elemen integral dari sistem manajemen bisnis yang lebih luas. Dengan menerapkan sistem manajemen K3 atau HSE Management System secara konsisten, perusahaan akan semakin produktif dan mampu menghadapi persaingan industri di sektor masing-masing. “Management K3 bukanlah seperti berlari sprint namun berlari marathon, dimana Kesehatan dan keselamatan kerja perlu terus dibangun dan dijalankan terus menerus dan berkelanjutan” tutup Aditya.

Elnusa Petrofin (EPN), Anak usaha Elnusa Tbk (ELSA) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2023 dari SWA Media.

Sementara itu Kemal E. Gani, Group Chief Editor SWA Media menyampaikan bahwa “Tujuan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2023 adalah mencari best practice HSSE Excellence dalam penerapan K3, yang dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi perusahaan lain untuk menjalankan program K3 secara lebih baik,” jelas Kemal E. Gani. Selain itu, tujuan penghargaan ini adalah mendorong perusahaan menjalankan program perlindungan karyawan lebih dari sekadar menaati regulasi yang ada (beyond compliance), sehingga terbuka ruang untuk berinovasi, termasuk memanfaatkan teknologi digital. “Lebih dari itu, kami mendorong terwujudnya budaya K3, sehingga karyawan semakin nyaman dalam bekerja, merasa puas dan bahagia (well-being),” ungkap Kemal Gani.

Di ajang ini, SWA menghadirkan sejumlah pakar independen dan Praktisi SMK3 sebagai Dewan Juri, Di ajang ini, SWA menghadirkan sejumlah pakar independen dan Praktisi SMK3 sebagai Dewan Juri, yaitu Dr. Ir. Arief Safari, MBA (Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN 2020-2023 yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Sucofindo (Persero); Dr. Eng. Agus Setyawan, SSi., MSi. (Wakil Direktur Akademik Universitas Diponegoro); Winardo Mardanus (ahli K3, Direktur Utama PT Garda Integra Solusindo); Dr. Ir. Rudiyanto, Dip. ISM, MIIRSM, MBA (Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia); dan Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi., Ph.D (Kepala Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia).

Penilaian dalam penghargaan ini menitikberatkan pada implementasi Mitigating Risk, Improving Productivity dan Creating Sustainable Employability ditiap perusahaan yang menjadi peserta, dengan meliputi 7 aspek: kepemimpinan, strategi, pemangku kepentingan, pekerja, operasi, hasil, dan pengukuran. Berdasarkan penilaian terhadap 7 aspek tersebut, akhirnya pleno dewan juri menetapkan siapa saja perusahaan yang meraih predikat Excellent (skor ≥90), Very Good (skor 80 - <90>

Beberapa perusahaan yang juga turut menerima penghargaan ini diiantaranya adalah PT Badak NGL, PT Elnusa Petrofin, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, Project RDMP RU VI Balongan Phase 1 – PT Kilang Pertamina Internasional, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

(*)