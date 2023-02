Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Pa Pos Ma Rohami By Nabasa Trio

TRIBUN-MEDAN.COM – Berikut lirik lagu batak Pa Pos Ma Rohami lengkap beserta chord gitar.

Lagu batak Pa Pos Ma Rohami merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Tumpal Alexander Pakpahan dan dipopulerkan Nabasa Trio.

Lagu berjudul Pa Pos Ma Rohami ini menceritakan tentang percintaan. Pa Pos Ma Rohami memiliki arti yakinkanlah hatimu.

Lagu Pa Pos Ma Rohami ini dirilis pada tahun 2021.

Lirik dan Chord Lagu Pa Pos Ma Rohami

INTRO :

C Am C Am

C

Ingotonku doho

Am

Dibagas rohakki

F C

Ido hatami tu au na ujui

C

Tangiangkon ma au

Am

Tung didida pe au

F G

Hu ulahon doi haholongan

F G

Tatap bulan i

C F

Gorahononku ma goarmu

C G-F-C F

Hatahon ma holongmi

Am Em F G C -F-Em-E

Tung naso lupa au molo dao au sian ho

Am Em

Tongtong do goarhi

F D G

Namian dibagas rohakkon

REFF :

C G/B Am

Torop pe i sidoli na jogi

Gm C F

Naro manggoda au

Em Dm G

Alai rohakkon dang na lupa tu ho

C G/B Am

Pos ma rohami tu au hasianku

Gm C F Em

Dang na muba rohakki

Dm C G/B

Dang na muba holongki tu ho

F G C F Em F G

Paposhon rohami

Musik :

C Bb F C

C Bb F G

