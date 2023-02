Viral Bule Diberi Harga Tak Wajar saat Beli Colokan, Satu Buah Dihargai Rp 300 Ribu

TRIBUN-MEDAN.com – Menjual barang dengan harga tinggi kepada turis mancanegara bukanlah hal yang asing di tempat-tempat wisata, sama halnya dengan yang baru-baru ini viral di media sosial video bule beli colokan diberi harga tak wajar.

Video bule beli colokan diberi harga tak wajar itu cukup menarik atensi warganet dan sampai saat ini telah ditonton sebanyak 1.2 juta kali.

Momen bule beli colokan diberi harga tak wajar itu diunggah oleh pemilik akun TikTok @bulengomong pada Selasa (14/2/23).

Baca juga: Viral Uang Panai Ratusan Juta Basah Terendam Banjir di Makassar

Pada unggahan itu menunjukkan seorang bule pria yang tengah membeli sebuah colokan di salah satu toko di Bali.

Bak pembeli pada umumnya, bule itu langsung menanyakan harga untuk barang yang hendak dibelinya dengan bahasa Inggris.

Namun betapa terkejutnya ia ketika mengetahui ternyata colokan itu dihargai cukup tinggi oleh sang penjual.

“Pak, how much this one?” tanya bule itu.

“Three hundred thousand (Rp 300 ribu),” jawab sang penjual.

Sadar akan permainan sang penjual, bule itu pun mencoba menawar menggunakan bahasa Indonesia yang pelafalannya tergolong jelas.

Baca juga: 5 Penyebab Miss V Berdarah setelah Berhubungan Intim, Kurang Pelumas hingga Infeksi

Namun sang penjual hanya memberinya potongan begitu sedikit.

“Bisa minta diskon? Berapa?” tanya bule itu dengan bahasa Indonesia.

“Two fifty ya,” jawab sang penjual.