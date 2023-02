TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Tu Pulo Batam Maho Ro yang dipopulerkan oleh artis Batak memang enak didengar dalam musik ini.

Penduduk yang menjadi penggemar lagu ini mulai dari Jawa dan Sumatera hingga Indonesia Timur.

Orang selain Batak tidak mengerti artinya, tapi yang mereka pedulikan adalah irama lagu ini.

Lirik Lagu Batak Tu Pulo Batam Maho Ro

hata ni natua tuami.

ido na patatahon rohakki.

hapogoson ni dainang i.

naso boi tarjua doi.

alai tung boasa ma ito.

hatahonnonnai tu jolmai.

alani do da ito.

asa so marboa boa au tu ho.

padaohon lakkakki au sian ho.

ai tumagon ma au dao.

molo tung saritaonmu au.

jaloonku namai.

molo masihol ho tu au.

tu pulo batam ma ho ro.

disi do au, disi do au.

dipondok ruli do au ito

paima ho.

unang salahon au ito.

nang so martona au tu ho.

tumagon namai da hasian.

nang pe haccit huaton ma.

da hasian.

tu pulo batam ma ho ro.

disi do au hasian.

alani do da ito.

asa so marboa boa au tu ho.

padaohon lakkakki au sian ho.

ai tumagon ma au dao.

molo tung saritaonmu au.

jaloonku namai.

molo masihol ho tu au.

tu pulo batam ma ho ro.

disi do au, disi do au.

dipondok ruli do au ito

paima ho.

unang salahon au ito.

nang so martona au tu ho.

tumagon namai da hasian.

nang pe haccit huaton ma.

da hasian.

tu pulo batam ma ho ro.

disi do au hasian