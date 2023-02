Sakit, Novia Situmeang Batal Bawakan Nada Tinggi, Kejadian di Belakang Panggung Dikuak Boy William

TRIBUN-MEDAN.com - Kontestan Indonesian Idol 2023 asal Sidikalang, Sumatera Utara Novia Situmeang kembali bersaing di Babak Spektakuler Show 3, Senin (20/2/2023).

Kali ini Novia membawakan lagu dari penyanyi pendatang baru Keisya Levronka yang berjudul Tak Ingin Usai.

Penampilan Novia Situmeang saat membawakan lagu Tak Ingin Usai dari Keisya Levronka ini pun sontak dinantikan oleh para juri.

Novia Situmeang (Instagram)

Pasalnya lagu ini dianggap sangat sesuai dengan kemampuan Novia yang selama ini selalu sukses membawakan nada tinggi.

Namun tampaknya juri kecewa, pasalnya Novia tak mengeluarkan kemampuannya dalam menaklukkan nada-nada tinggi di lagu ini.

"Novia hari ini sebelum kamu nyanyi aku sudah membayangkan akan seperti apa. Nada yang paling tinggi itu kamu ambil atau tidak," kata Judika.

Meski penampilan Novia tetap bagus malam tadi, namun Judika sudah berekspektasi bahwa Novia bakal memukau penonton dengan nada tingginya.

"Kita udah tau kemampuan kamu. Dengan kemampuan kamu yang luar biasa, tapi kamu tidak ambil (nada tinggi). Kalau cuma bagus, ya bagus" katanya.

Boy William selaku host yang berdiri di samping Novia itu pun menjelaskan keadaan Novia.

Ia menyebut saat ini sedang ada masalah di tenggorokan Novia yang membuat ia batal menggunakan nada tinggi pada penampilannya kali ini.

Boy pun membongkar persiapan Novia sebelum tampil malam tadi.

"Saat gladi resik, dia mengambil nada yang tinggi. Tapi malam ini gak bisa karena kamu sakit. But its oke, karena kamu still good to me," ujarnya.

Meski begitu, BCL mengaku tetap mengapresiasi penampilan Novia.

Pasalnya Novia berhasil menerapkan saran-saran dari juri pada penampilan di babak sebelumnya.