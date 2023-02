KABAR TERKINI Ricky Harun, Kuak Alasan Makin Jarang Muncul di TV 

TRIBUN-MEDAN.com – Generasi era 2000-an, pasti tak asing dengan sosok Ricky Harun, yang dahulu banyak membintangi FTV dan sinetron.

Ricky Harun sudah membintangi puluhan judul FTV sejak memulai karir di dunia entertain, tepatnya tahun 2003.

Tak hanya itu saja, Ricky Harun pun sering mendapatkan penghargaan bergengsi karena karya-karya yang sudah ia hasilkan.

Aktor sinetron, Ricky Chilnady Pratama Harun (Ricky Harun) ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT HK Metals Utama Tbk

Namun belakangan ini, anak Donna Harun itu sudah jarang tampil menghiasi layar kaca, ternyata hal itu memang sudah menjadi pilihan Ricky.

Sebab, Ricky Harun ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, yang selama ini sulit didapatkan.

Tak lagi aktif di dunia entertain, ternyata suami Harfiza Novianti itu sudah memilih kesibukan lain untuk meraup pundi-pundi rupiah.

Ricky Harun lebih memilih jadi pebisnis demi bisa banyak waktu dengan keluarga.

"Lagi ada kerjaan, lagi jalanin bisnis sama nyokap gitu sama ngurusin anak," ujar Ricky Harun di kawasan Grogol, Jakarta baru-baru ini dilansir dari Tribun News.

Karena jarang tampil di layar kaca, alhasil Ricky Harun lebih banyak mendedikasikan diri sebagai kepala keluuarga yang baik.

"Gue lebih kayak pagi-pagi sudah bisa nganterin anak sekolah, kadang bisa jemput. Terus juga di weekend-nya lebih banyak aktivitas sama anak anak.”

“ Jadi ya sudah, lebih banyak waktu saja buat keluarga," ungkap Ricky Harun.

Ricky Harun (The Jakarta Post)

"Kerja juga kan kerjaannya kayak nine to five gitu kan. Jadi pagi gue bisa sama keluarga, malamnya juga masih bisa sama keluarga," lanjutnya.

Karena hal tersebut, Ricky Harun kini memilih istirahat dari dunia seni peran.

Bahkan ia tidak menerima tawaran main di film atau sinetron apa pun saat ini.