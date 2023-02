Lirik Lagu Batak Alani Sarjana By Robert Simorangki

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Alani Sarjana adalah lirik lagu Batak yang diciptakan oleh Jhonny S Manurung.

Lagu Batak Alani Sarjana yang diposting pertama kali melalui akun youtube Wahana Records pada 1 Juli 2020.

Lagu Batak Alani Sarjana ini dipopulerkan oleh Robert Simorangkir.

Lirik Lagu Batak Alani Sarjana

Boasa ma undukkonon mu

Anggo na lao gabe marsirang

Tung so hurippu tung so huboto do

Da gotapon mu hasian

Harapanki

Manat manat majo pikkiri

Jala nanget rimang rimangi

Alani arta ma hasian

Ikkon tinggal ma au hape

Na pogoson

Hape ro sidoli na jogi

Na ro manopot ho ito

Jala huhut naung sarjana

Jala anak ni namora i

Nungnga gabe digali ho be

Lombang na soboi timbungon ki

Jala nunga digorgai ho be

Dalan mu pasidingkon au da hasian



Hape ro sidoli na jogi

Na ro manopot ho ito

Jala huhut naung sarjana

Jala anak ni namora i

Nungnga gabe digali ho be

Lombang na soboi timbungon ki

Jala nunga digorgai ho be

Dalan mu pasidingkon au da hasian

Dalan mu pasidingkon au da hasian

