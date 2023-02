LIVE Liga Champions Dini Hari: Susunan Pemain Liverpool vs Real Madrid dan Frankfurt vs Napoli

Susunan Pemain Liverpool vs Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini akan menyajikan duel Super Big Match antara Liverpool vs Real Madrid, Rabu (22/2/2023) dini hari WIB.

Jadwal Liga Champions Rabu (22/02/2023) pukul 03:00 Wib dini hari:

- Eintracht Frankfurt vs Napoli

Susunan Pemain Eintracht Frankfurt vs Napoli.

- Liverpool vs Real Madrid

Susunan Pemain Liverpool vs Real Madrid (sofascore)

Link Live Streaming Liga Champions Klik Link

Link Live Streaming Liverpool vs Real Madrid: Klik LINK

Link Live Streaming Frankfurt vs Napoli: Klik >>>LINK >>>LINK

Duel Liverpool vs Real Madrid dan Eintracht Frankfurt vs Napoli di Liga Champions kick off pukul 03.00 WIB, Live SCTV dan Live Streaming Vidio.

Stadion Anfield akan menjadi arena pertempuran laga Liverpool vs Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Liverpool berambisi untuk segera balas dendam atas Real Madrid.

Pasalnya, dalam 6 pertemuan terakhir, Liverpool nyaris selalu menjadi pecundang.

Laga berakhir masing-masing dengan skor 0-3, 0-1, 1-3, 1-3, 0-0, dan 0-1.