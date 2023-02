Pedagang Keluhkan Harga Beras Tak Kunjung Turun, Berikut Daftar Harganya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Sejumlah pedagang beras di pasar tradisional Kota Medan mengeluh dengan kenaikan harga beras yang tak kunjung turun selama berbulan-bulan, baik medium hingga premium.

Hal tersebut disampaikan oleh pedagang beras di pasar tradisional Pusat Pasar Medan, Alay kepada Tribun Medan ketika diwawancarai, Rabu (22/2/2023).

"Sudah lama naiknya harga beras ini, sudah dua bulan harganya tidak turun-turun, padahal sebelumnya belum pernah selama ini," ujar Alay.

Dikatakannya, selain harga yang naik ketersediaan beras juga mengalami penurunan.

"Harga naik, stok beras juga menurun," ucapnya.

Menurutnya, kenaikan harga beras yang telah terjadi selama dua bulan belakangan ini dikarenakan melonjaknya harga padi di tingkat petani.

"Padi mahal makanya beras naik, belum ada panen jadi belum turun harganya, diperkirakan jika terjadi panen raya kemungkinan harga beras akan mengalami penurunan harga," sebutnya.

Saat ini, Alay menjual beras kualitas rendah dengan harga Rp 11 ribu per kilogram.

Kemudian beras kualitas medium dengan harga Rp 13 ribu per kilogram, beras premium 2 Rp 14 per kilogram dan beras premium 1 dipatok dengan harga Rp 15 ribu per kilogram.

Dia berharap harga kebutuhan pangan yang saat ini melonjak dapat stabil dengan segera.

"Semoga cepat turun dan stabil kembali lah harga sejumlah kebutuhan pokok," pungkasnya.

