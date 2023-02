Berita Populer, Ojol dan Penumpang Tertabrak Mobil, Warga Bawa Airsoft Gun Ditangkap

TRIBUN-MEDAN.com - Berita populer Tribun Medan hari ini dimulai dari Nekat Terobos Lampu Merah, Ojol Tertabrak Mobil Hingga Terpental Bersama Penumpangnya

Selanjutnya, Peduli Lingkungan, Lapas I Medan Kemenkumham Sumut Gandeng Pihak Ketiga Kelola Limbah B3

Ketiga, Antisipasi Kemacetan, Polsek Simpang Empat Gatur Lalin di Perempatan

Keempat, Prediksi Skor Persik Kediri Vs RANS Nusantara Liga 1, Head to Head dan Susunan Pemain Persik vs RANS

Kelima, Sok Jago Bawa Airsoft Gun untuk Nakut-nakuti Warga Medan, Ciut saat Diringkus Polisi

Berikut 5 Berita Populer Tribun Medan hari ini:

1. Nekat Terobos Lampu Merah, Ojol Tertabrak Mobil Hingga Terpental Bersama Penumpangnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Beredar di media sosial video ojol tertabrak mobil setelah nekat terobos lampu merah di Megaria Cikini, Jakarta Pusat.

Pada video singkat yang diunggah oleh pemilik akun Instagram @memomedsos menunjukkan rekaman dashcam saat driver ojol yang tengah mengangkut penumpang melintas dengan kecepatan tinggi.

Saat itu sang driver tampak nekat menerobos lampu merah dan masuk ke jalur yang sedang lampu hijau.

2. Peduli Lingkungan, Lapas I Medan Kemenkumham Sumut Gandeng Pihak Ketiga Kelola Limbah B3

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan mempercayakan penanganan limbah medis yang dihasilkan Poliklinik dikelola pihak ketiga PT. Sumatera Deli Lestari dan PT. Indostar Cargo.(Dok. Kemenkumham Sumut)

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan mengoptimalkan pengelolaan limbah medis, agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Lapas mempercayakan penanganan limbah medis yang dihasilkan Poliklinik dikelola pihak ketiga PT. Sumatera Deli Lestari dan PT. Indostar Cargo.

“Limbah medis Poliklinik termasuk dalam jenis B3 (bahan berbahaya beracun), sehingga perlu pengelolaan khusus agar tidak mencemari lingkungan yang akan berdampak terhadap kesehatan. Kita menggandeng pihak ketiga untuk pengelolaannya, agar ditangani dengan baik dan benar,” ungkap Kepala Lapas (Kalapas) Maju A. Siburian, Rabu (22/2/2023).