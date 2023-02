Dukung Penyelenggaraan F1 Powerboat di Balige, Dishub Sumut Sediakan Layanan Shuttle Bus Gratis 

TRIBUN-MEDAN.COM, BALIGE - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan Sumut berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan event internasional F1 Powerboat yang berlangsung di Balige, 24-26 Februari 2023.

Hal itu disampaikan Kadishub Sumut Dr Agustinus Panjaitan SSiT MT, Kamis pada saat Apel Kesiapan Personil Dishubsu di Kantong Parkir Lumban Pea, didampingi beberapa Ka. UPT. Dishubsu (23/2/2023).

Dishubsu menyiapkan 60 personil yang akan bergabung dengan personil Polri dan unsur Pemkab Toba dalam rangka pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).

"Sesuai hasil TFG (Tactical Floor Game) yang dilaksanakan di Balige beberapa waktu yang lalu yang dipimpin langsung Kapoldasu dan Pangdam I/BB, kita akan fokus pada manajemen parkir dan pengelolaan Shuttle Bus yang kita sediakan termasuk dukungan dari Kemenhub RI," tambahnya.

Dijelaskan, Dishub Sumut terus berkoordinasi secara intensif melalui rapat-rapat dan simulasi lapangan dengan pihak-pihak terkait (Ditlantas Polda Sumut, Kemenko Marves, Kemenhub, Pemkab Toba dan Pihak penyelenggara) khususnya dalam penerapan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) di sekitaran Kota Balige.

Keberhasilan penerapan MRLL adalah kunci utama kesuksesan event besar itu. Karena jika terjadi stagnan arus lalu lintas, maka dipastikan mobilitas penonton dan aktivitas ekonomi masyarakat justru akan terganggu. Untuk itu kita berharap skenario MRLL yang akan diterapkan dapat dipatuhi bersama oleh semua pihak, sehingga mobilitas pengunjung dan masyarakat dapat berjalan lancar, aman, nyaman dan lebih efisien.

Melalui event F1 Powerboat tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisata di kawasan Danau Toba. Kita harus bisa memanfaatkan moment itu untuk memulihkan industri pariwisata di Danau Toba khususnya akibat dampak pandemi Covid-19.

Agustinus Panjaitan menjelaskan, selain dukungan penempatan personil di lapangan bersama dengan Polri dan penyediaan prasarana lalu lintas (perambuan), Dishub juga menyediakan sarana shuttle bus gratis bagi penonton.

"Bus shuttle tersebut sebanyak 89 unit yang akan melayani secara mobile dengan headway per 3-4 menit dari kantong-kantong parkir yang disediakan, dengan total jumlah seat tersedia sebanyak 27.300/hari," katanya.

Untuk penonton dari arah Kota Medan, tersedia kantong parkir di Lumban Pea (sebelum simpang by Pass Balige sisi kanan).

Sedangkan dari arah Balige kantong parkir terdapat di 6 lokasi, yakni Lumban Gorat 1, 2 dan 3, Simanjalo 1 dan 2 serta Jalan Somba Debata. Selanjutnya dari kantong parkir tersebut pengunjung akan dibawa oleh shuttle bus ke lokasi dropp of diseputaran arah ke venue.

Rute Pelayanan Shuttle Bus gratis untuk umum pada penyelenggaraan Event F1 Powerboat yakni: Kantong Parkir Lumban Pea - Jalinsum - Jembatan Juara Monang - berputar di SPBU Sipahutar (dropp off) Kantong Parkir Balige By Pass - Simpang Longat - Jalinsum (arah ke kota) - Simpang Jalan Sutomo (dropp off) - berputar di SPBU Hutabarat.

"Kita juga akan menempatkan personil di lokasi kantong parkir yang disediakan untuk membantu pengaturan parkir dan memonitor operasional shuttle bus, kita pastikan semua penonton akan terangkut, jadi pengunjung tidak perlu khawatir," imbuhnya.

Kami berharap para pengunjung/penonton yang akan datang ke Kota Balige dapat memanfaatkan fasilitas shuttle bus tersebut dan tidak memaksakan diri membawa kendaraan masuk ke kota, terlebih ke lokasi venue, karena hal tersebut justru akan menambah kemacetan yang merugikan kita semua," pungkasnya.

(*)