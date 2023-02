Harga Cabai Merah Merangkak Naik Sebulan Jelang Ramadhan, Kini Jadi Rp 42 Ribu Per Kilo

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga sejumlah bahan pokok di Kota Medan sebulan menjelang Ramadhan terpantau mulai merangkak naik.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Sumatera Utara pada Kamis (23/2/2022), harga rata-rata cabai merah keriting naik menjadi Rp 42 ribu per kilogram.

Padahal pada Kamis (16/2/2023) lalu, harga rata-rata cabai merah masih diangka Rp 36 ribu per kilogram.

"Harga cabai merah keriting hari ini kembali mengalami kenaikan harga sebesar 4.4 persen dibandingkan kemarin, harga di Non IHK naik Rp 2.077 per kilogram, saat ini stok cabai merah juga terpantau sedikit," ujar Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok Harga Dan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Iskandar Zulkarnaen, Kamis (23/2/2023).

Selain cabai merah keriting, harga udang basah juga mengalami lonjakan.

Rata-rata harga udang basah dengan ukuran medium di Kota IHK dipatok Rp 76 ribu per kilogram.

"Sementara harga udang basah ukuran medium di daerah non IHK naik Rp 1.062 per kilogram," tuturnya.

Kemudian, harga cabai rawit saat ini dibanderol Rp 36 ribu per kilogram, bawang merah Rp 32 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 22 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk daging sapi murni saat ini mengalami penurunan harga menjadi Rp 120 ribu hingga Rp 130 ribu per kilogram, begitu juga dengan tempe yang dibandrol Rp 14 ribu per kilogram.

(cr10/tribun-medan.com)