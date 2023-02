Nonton Siaran Langsung Persib Bandung Vs Arema FC, Klik Link Ini dan Tonton di HP Sekarang

Siaran langsung live streaming Persib Bandung vs Arema FC Liga 1, Kamis (23/2/2023)

Saksikan siaran langsung via live streaming laga big match antara Persib BAndung vs Arema FC, Kamis (23/2/2023).

Keseruan laga Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/2/2023) pukul 15.00 WIB Live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar laga Persib Bandung Vs Arema FC bisa ditonton via live streaming gratis via HP.



Pada laga Persib Bandung vs Arema FC ini, peluang Persib untuk semakin mendekat diri ke posisi puncak klasemen Liga 1 akan mendapatkan ujian dari Arema FC.

Untuk menjaga asa juara, raihan tiga menjadi harga mati bagi Persib.

Secara urutan klasemen Maung Bandung lebih diunggulkan.

Dari 24 pertandingan Persib sudah meraup 47 poin dan kini bertengger di urutan ketiga klasemen, sedangkan Arema berada urutan sebelas dengan 32 poin.

Namun, begitu, Singo Edan bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.

Terlebih jarak antara laga Persib kali ini dengan sebelumnya terbilang sangat rapat.

Ini pula, yang kemarin dikeluhkan pelatih Persib, Luis Milla.

Jeda pertandingan setelah timnya melawan RANS Nusantara akhir pekan lalu, ujar Milla, hanya empat hari.

Dengan situasi itu Milla hanya bisa mempersiapkan tim dalam dua kali latihan.

"Bagi saya ini bukan sesuatu yang ideal untuk para pemain bisa memulihkan kembali kondisinya dan persiapan yang lebih matang untuk laga selanjutnya,” ujar Milla dalam konferensi pers sebelum pertandingan, di Graha Persib, Rabu (22/2).