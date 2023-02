Jaga Stamina Dalam Pelayanan, Personil Polres Tanah Karo Laksanakan Kesamaptaan Jasmani Berkala

TRIBUN-MEDAN.COM, KARO -Polres Tanah Karo melaksanakan kegiatan Kesamaptaan Jasmani Semester I Tahun 2023, Jumat(24/02) 08.00 WIB, di Lapangan Stadion Bola Samura Kabanjahe Kabupaten Karo.

Kegiatan dilaksanakan rutin setiap 6 bulan sekali dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani bagi personil.

Kegiatan ini diikuti oleh Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicoas Sidabutar SH SIK MH para PJU dan personil Polres Tanah Karo.

Materi Kesamaptaan Jasmani yang dilaksanakan antara lain Lari 12 Menit, Pull Up 1 Menit, Push Up 1 Menit, Sit Up 1 Menit dan Shuttle Run.

Kegiatan Kesamaptaan dilaksanakan Tim Kesjas dari Bag SDM Polres Tanah Karo yang dipimpin oleh Kabag SDM Kompol SP Anak Ampun.

Dijelaskan Kabag SDM Kompol Anak Ampun, "kegiatan kesjas dilaksanakan secara berkala bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebugaran jasmani agar selalu siap menjalankan tugas-tugas Kepolisian sebagai pelayan masyarakat".

Selain itu juga, melalui kesjas berkala ini, diukur kemampuan fisik tiap personil, yang mana hal tersebut termasuk dalam 13 Komponen SDM unggul yang harus dimiliki masing masing personil dengan standar nilai yang sudah di tentukan, sebagai syarat nilai dalam kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan karir, tambahnya.

Sementara itu Kapolres mengatakan setiap personil harus memiliki kemampuan kebugaran fisik untuk menunjang pelaksanan tugas, terkhusus dalam upaya memberantas tindak krimnal.

"Untuk itu saya perintahkan seluruh personil untuk mengikuti kegiatan ini, kebugaran jasmani tiap personil harus dilatih secara rutin, selain melatih kekuatan fisik juga sebagai sarana hidup sehat", ujar Kapolres. (Jun-tribun-medan.com).