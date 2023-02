Prediksi Skor PSIS Semarang Vs Persita Tangerang Liga 1, Head to Head Susunan Pemain PSIS vs Persita

LIB

Prediksi Skor PSIS Vs Persita: Susunan Pemain dan Head to Head, Menanti Debut Manis Gilbert Agius. Bek PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga (tengah) berduel dengan pemain Persis Solo, Taufik Febriyanto. Hasil Liga 1 - PSIS Vs Persis Diwarnai Laga Mandek 10 Menit dan Selebrasi Berujung Kartu Merah, Derby Jateng tanpa Pemenang