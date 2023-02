Reza Arap tak Sesali Rumah Tangganya yang Gagal, Kini Ingin Menikah Lagi, Singgung Soal Anak

TRIBUN-MEDAN.com – Setelah resmi cerai dari Wendy Walters, Reza Arap pun banyak menerima hujatan dari warganet, sebab banyak yang yakin rumah tangga mereka rusak karena adanya orang ketiga.

Reza Arap dikabarkan bermain api di belakang Wendy Walters, hingga membuat mantan istrinya itu tak tahan lagi.

Hujatan demi hujatan diterima Reza Arap, bahkan ia disebut tak bersyukur memiliki pasangan seperti Wendy Walters.

Hadir dalam podcast yang dipandu Onadio Leonardo, Reza Arap menceritakan tentang perceraiannya dengan Wendy Walters.

Dihadapan Onad, Reza Arap mengaku tak menyesal rumah tangganya dengan Wendy Walters harus kandas.

“Untuk kegagalan lo nih, itu salah satu penyesalan ga?” tanya Onad.

”Nggak, why have to? Itu kan bagian dari hidup, kalau gak gitu kan sama-sama gak ada yang belajar juga, jadi kan kaya gini kan belajar,” jawab Reza Arap dilansir dari YouTube Onadio Leonardo, Jumat (24/2/2023).

Awalnya, Reza Arap tak mau menyebut alasan pisahnya dengan Wendy Walters. Namun, ia menyinggung tentang memiliki anak dalam sebuah rumah tangga.

“Di otak gue, I wanna have a legacy, my own legacy, gue pengen punya si arab junior nih, gitu, sesimpel itu aja sih,” ucap Reza Arap.

Lebih lanjut, dari kegagalannya menikah dari Wendy Walters, Reza Arap mengungkapkan pelajaran penting.

Menurutnya, sebaiknya sebelum menikah lebih baik pasangan membuat janji suci pernikahan.

“Kalau gue pribadi, gue gak mau ngulang kesalahan gue yang sama, mungkin ini pelajaran buat semuanya sekalian, sebelum nikah bikin prenup lah, itu aja, perjanjian pra-nikah,” ucap Reza Arap.

Saat berbincang dengan Onad, Reza Arap juga mengatakan semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

“Buat gue, everybody deserved second chances (semua orang punya kesempatan kedua) untuk segalanya.”