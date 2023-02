TRIBUN-MEDAN.com - Curhat anak sulung Ferdy Sambo, bongkar kondisi rumahnya usai orang tua dipenjara.

Trisha Eungelica pun mengungkap perasaan pasca tak lagi tinggal serumah dengan orang tuanya.

Diketahui, Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap eks ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Trisha Eungelica Ardyadana Sambo (Instagram@trishaeas/TikTok@troasang) (Instagram@trishaeas/TikTok@troasang)

Vonis hukuman mati nyatanya tak hanya berimbas pada Ferdy Sambo namun juga anak-anaknya.

Diakui putri sulungnya, Trisha Eungelica mengaku suasana rumah tampak sepi semenjak tak lagi ada kedua orang tuanya.

Hal itu diungkap Trisha saat salah satu warganet bertanya di kolom tanya jawab Instagramnya terkait perasaannya di rumah setelah tanpa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

"Sepi, bcs they are the heart of this house," ungkap Trisha Eungelica melalui akun instagramnya @trishaeas, pada Sabtu, (25/2/2023).

Selain itu, Trisha juga mengaku lelah dan merasa sulit untuk bertemu dengan orang tuanya sendiri.

Mengingat, Ferdy Sambo saat ini masih ditahan di Rutan Mako Brimob, dan sang ibu di di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Tak pelak membuat Trisha sulit bertemu dengan orang tuanya di tempat yang berbeda.

"Cape, soalnya satu hari ke mama, dihari lain ke papa kok keknya ketemu ortu sulit ya," ungkap Trisha Eungelica.

Trisha Eungelica, putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menyampaikan perasaannya pasca tak lagi tinggal serumah dengan orang tuanya.

Anak sulung Ferdy Sambo, Trisha Eungelica Ardhyana kini terus jadi disorot usai sang ayah dan ibunya, Putri Candrawathi menerima vonis hukum.

Trisha Eungelica justru menuai pro kontra karena bermain TikTok usai vonis yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo.

Tak hanya sekedar bermain TikTok, Trisha Eungelica justru dianggap terlalu santai meskipun Ferdy Sambo divonis hukuman mati.

Trisha Eungelica Ungkap Rasa Bangga Jadi Anak Ferdy Sambo