Kapolres Ronald Cek Ops Hopal Toba 2023 di Kota Parapat

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung melaksanakan pengecekan Operasi Mandiri Kepolisian Kewilayahan Hopal Toba 2023.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengamanan F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Wilayah Kabupaten Simalungun tepatnya di Kota Wisata Parapat, Minggu (26/2/2023).

Dalam pengecekan turut mendampingi, Wakapolres Simalungun Kompol Efianto dan jajaran Polres Simalungun.

Sebanyak 304 personel gabungan dilibatkan dalam operasi ini, terdiri BKO Polda Sumut 90 personel, Polres Simalungun 144 personel, Kodim 0207/Simalungun 10 personel, Dishub 30 personel dan Sat Pol-PP 30 personel.

Adapun lokasi Pos Pengamanan (PAM) Ops Hopal Toba 2023 yakni Pos PAM depan RTP Pantai Bebas Parapat, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dan Pos Pam depan Open Stage (Pagoda) Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

Side Event F1 Powerboat 2023 di Wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Pagelaran Kreatif Budaya dalam Even Archipelago In The Land Of God lokasi di Open Stage (Pagoda) Parapat dan Kreasi Budaya dari Pondok Kreatif di Pelabuhan Tigaraja Parapat.

Ronald menjelaskan, dari basil dari pengecekan yang dilengkapi, diketahui jika jumlah masyarakat yang berkunjung ke wilayah Parapat terjadi peningkatan.

Namun dia menegaskan, situasi aman dan terkendali, begitu juga arus lalulintas sampai pukul 14.00 WIB ramai dan lancar baik dari arah Kota Siantar melintasi Parapat menuju wilayah Kabupaten Toba dan sebaliknya.

"Personel melaksanakan patroli di seputaran Kota Wista Parapat dengan menyampaikan imbauan dan informasi kepada para wisatawan yang datang berkunjung," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)