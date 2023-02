LIVE STREAMING SCTV Tottenham Hotspur vs Chelsea Akses Siaran Langsung Liga Inggris via HP,LIVE SCTV

Liga Inggris: Tottenham vs Chelsea

Tottenham Hotspur vs Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton pertandingan Liga Inggris sesaat lagi menyajikan laga Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Duel Tottenham Hotspur vs Chelsea digelar pada MInggu (26/3/2023) malam ini. Kick-off dimulai pada pukul 20.30 WIB.

Laga Spurs vs The Blues Chelsea disiarkan via link live streaming TV Online, Live SCTV dan Streaming vidio.

Tautan link live juga terdapat di akhir artikel ini.

Spurs menyambut Chelsea ke London Utara untuk derby malam ini.

Pertandingan antara Tottenham vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur pada pukul 20.30 WIB.

Saat ini Tottenham Hotspur berada di peringkat empat klasemen dengan koleksi 42 poin.

Sementara Chelsea berada di peringkat 10 koleksi 31 poin.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Tottenham vs Chelsea.

Head to Head Tottenham vs Chelsea

Dari hasil head to head lima pertemuan terakhir, Chelsea lebih unggul.

Mereka mampu meraih empat kali kemenangan dari lima pertandingan.

Sementara satu laga sisa beralhir imbang.