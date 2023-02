Resah Putri Anne Rumahnya Didatangi Penguntit, Sebar Fotonya tak Berhijab, Ancam Lapor Polisi

TRIBUN-MEDAN.com - Resah Putri Anne rumahnya didatangi penguntit, sebar fotonya tak berhijab.

Istri Arya Saloka itu pun mengancam melapor ke polisi.

Putri Anne merasa geram setelah rumahnya dikuntit oleh orang tak dikenal.

Postingan terbaru Putri Anne bersama Arya Saloka serta anaknya. (Instagram)

Dikutip dari Tribun Lampung, terdapat beberapa wanita yang ingin memotretnya seacra diam-diam.

Hal tersebut membuat Putri Anne merasa tak nyaman hingga berencana untuk melaporkan penguntit tersebut ke polisi.

Sebelumnya, Putri Anne kesal lantaran melihat beberapa wanita yang menaiki mobil hitam dan berada di depan rumahnya.

Para wanita tersebut dengan sengaja dan tanpa izin memotret dirinya.

Baca juga: Kerap Diisukan Bercerai dengan Arya Saloka, Putri Anne Tulis Pesan Menyentuh: Kita Harus Hidup

Tanpa ragu, Putri Anne mengungkapkan rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah penguntitnya.

"Hallo cewek-cewek, Masya Allah yah nongkrong depan rumah orang cuma buat fotoin ibu-ibu yang gendong anak turun dari mobil," tulis Putri Anne di Instagram Story, dikutip pada Sabtu (25/02/2023).

"Posting saya lagi gak pake hijab dan sebar ke medsos, go ahead, hope you guys sleep well tonight," sambungnya.

Bahkan, Putri Anne pun sudah mengantongi identitas dan plat nomor kendaraan mereka.

Tangkapan layar Insta Story Putri Anne. (insta story @anneofficial1990)

"Kamu bisa lari tapi kamu tidak bisa bersembunyi, @Divisihumaspolri," tulisnya.

Meski emosi, Putri Anne masih memberikan kesempatan kepada tuga wanita itu untuk meminta maaf.

"Itu masih potongan loh, gimana? Mau recording fullnya supaya keliatan mobilnya tipe apa?"

"Dateng, minta maaf, atau I'll see you soon I guess," sambungnya.

Putri Anne Tulis Pesan Menyentuh: Kita Harus Hidup

Arya Saloka dan Putri Anne hingga kini masih terus dirumorkan cerai, namun keduanya memilih bungkam saat ditanya.

Arya Saloka juga ternyata tetap konsisten menghapus seluruh foto Putri Anne dari akun media sosialnya, hingga banyak orang yakin jika keduanya memang sedang bermasalah.

Terlebih saat beredar video kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo beberapa waktu lalu, perasaan Putri Anne pun ramai dipertanyakan.

Arya Saloka, Putri Anne dan Ibrahim (ist)

Namun di tengah santernya isu tersebut, Putri Anne Saloka justru memposting sebuah pesan pilu yang sangat menyentuh untuk Arya Saloka.

Putri Anne pun terlihat memberikan pesan untuk anak dan suaminya sebagai orang yang sangat berarti dalam hidupnya.

"Untuk belahan jiwaku tersayang, suamiku dan separuh jiwaku, Ibrahim Rumi," tulis Putri Anne di caption Instagram pribadinya, Minggu (29/1/2023).

Wanita blasteran tersebut juga tampak membagikan sebuah kata-kata bijak berbahasa Inggris yang bermakna tentang arti kesabaran dan bertahan dalam rumah tangga.

Baca juga: Arya Saloka Bela Istrinya, tak Perlu Pengakuan untuk Kerukunan Rumah Tangganya dan Putri Anne

"Usia kita pada dasarnya adalah usia yang tragis, jadi kita menolak untuk menerimanya secara tragis.”

“Bencana telah terjadi kita berada di reruntuhan kita mulai membangun habitat kecil yang baru, untuk memiliki harapan kecil yang baru," tulis pesan berbahasa Inggris di postingan Putri Anne.

"Ini adalah kerja keras, sekarang tidak ada jalan mulus menuju masa depan, tapi kita memutar, atau berebut rintangan. Kita harus hidup, tidak peduli berapa banyak langit telah jatuh," tulisnya.

Hingga kini memang baik Arya dan Putri Anne belum buka suara mengenai rumor perceraian tersebut.

Arya Saloka dan Putri Anne (Instagram)

Namun, unggahan Putri Anne dan Arya Saloka seakan membenarkan hal tersebut.

Dimana Arya Saloka menghapus semua foto tentang Putri Anne, dan sebaliknya Putri Anne hanya mengunggah kesehariannya mengurus anak.

Dalam unggahannya, Putri Anne terlihat tersenyum bersama sang putra, Ibrahim. Keduanya terlihat menghabiskan waktu dengan makan es krim bersama.

Disela-sela kegiatan bersama sang putra, Anne tetap ceria. Meski demikian, wajahnya tampak sembab seperti habis menangis. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Putri Anne Ancam Laporkan Penguntit ke Polisi, Sebut Telah Kantongi Identitas Pelaku