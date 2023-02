HASIL Liga Jerman: München vs Union Berlin 3-0, Freiburg vs Leverkusen 1-1, Schalke vs Stuttgart 2-1

Instagram

HASIL LIGA JERMAN: Hasil Bundesliga Jerman pekan ke-22, Minggu (26/2/2023) malam dan Senin (27/2/2023) dini hari. Duel Schalke 04 vs VfB Stuttgart berakhir dengan skor 2-1. Duel Freiburg vs Bayer Leverkusen berakhir dengan skor 1-1. Sedangkan duel big match Bayern München vs Union Berlin berakhir dengan skor telak 3-0.