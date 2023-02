LINK NONTON Live Streaming Bali United Vs Persis Solo Jam 17.00 WIB, Akses di Sini Gratis via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Bali United menjamu Persis Solo pada pekan 27 Liga 1 hari ini, Senin (27/2/2023).

Duel Bali United vs Persis Solo akan digelar tanpa penonton di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Keseruan pertandingan Bali United vs Persis Solo ini dijadwalkan kick off pada jam 17.00 WIB live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Bali United vs Persis Solo ini bisa ditonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming gratis Bali United vs Persis Solo bisa diakses di akhir artikel ini.

Pertandingan Bali United vs Persis Solo diprediksi akan berjalan alot.

Kedua tim sama-sama haus kemenangan untuk memperbaiki posisi klasemen.

Prediksi skor untuk laga ini kemungkinan imbang Bali United 2-2 Persis Solo.

Statistik pertemuan keduanya pun tak banyak.

Persis Solo tercatat pernah menumbangkan Bali United dengan skor 2-0 di putaran pertama Liga 1 musim ini.

Pada laga tersebut, Ryo Matsumura satu-satunya pemain yang berhasil mencetak gol.

Ya, pemain asing asal Jepang tersebut mencetak brace ke gawang Bali United.

Tentu hal ini bisa saja terulang kembali.

Penampilan impresif Ryo Matsumura akhir-akhir ini membuat Persis Solo berakhir manis.