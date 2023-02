SIARAN LANGSUNG Live Streaming Bali United Vs Persis Solo, Tonton di Sini Lewat TV Online

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Bali United menjamu Persis Solo pada pekan 27 Liga 1 hari ini, Senin (27/2/2023).

Duel Bali United vs Persis Solo akan digelar tanpa penonton di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Keseruan pertandingan Bali United vs Persis Solo ini dijadwalkan kick off pada jam 17.00 WIB live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Bali United vs Persis Solo ini bisa ditonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming gratis Bali United vs Persis Solo bisa diakses di akhir artikel ini.

Dalam pertandingan ini Pelatih Bali United Stefano Cugurra atau Coach Teco kembali menurunkan Made Tito yang tampil impresif di dua laga sebelumnya.

Di bawah mistar gawang, Teco kembali menurunkan kiper pelapis M Ridho menggantikan Nadeo Arga Winata.

Susunan Pemain Bali United :

Muhammad Ridho

Ardi Idrus

Ricky Fajrin Saputra

Ryuji Utomo Prabowo

Wellington Carvalho

I Made Tito Wiratama