Universitas Terbuka Medan Gelar Wisuda bagi 711 Lulusan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wisuda Universitas Terbuka (UT) Medan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh UT Medan dalam rangka seremonial pelepasan para mahasiswa UT Medan yang sudah menyelesaikan studinya di UT. Wisuda Tahap 1 UT Medan kali ini meluluskan 4.771 lulusan, dari jumlah tersebut sebanyak 711 lulusan diwisuda di Selecta Convention Hall Medan yang berlangsung pada hari Sabtu, (25/02/2023). 8 lulusan wisuda di UT Pusat (Pondok Cabe), dan sebanyak 4.052 lulusan melakukan pengambilan ijazah di Kantor UT Medan yang terletak di jl. Bromo No. 29, Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara, demikian tutur ketua panitia wisuda Hendrick Antonius Sihombing, S.Kom.

Direktur UT Medan, Dra. Yusrafiddin, M.Pd., menyampaikan bahwa dalam mengemban amanah yang dimandatkan oleh Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimana UT harus berperan aktif meningkatkan jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia dengan meraih satu juta mahasiswa. UT merupakan satu-satunya mitra strategis pemerintah untuk meningkatkan APK PT karena dengan massive education melalui UT target tersebut dapat diakselerasi. Oleh karena itu, Rektor UT, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D., dalam berbagai kesempatan menggaungkan program wajib kuliah. Secara keseluruhan, jumlah mahasiswa UT yang terdaftar dan aktif di UT Indonesia dan UT luar Negeri sebanyak 412.697 mahasiswa.

"Di wilayah Sumatera Utara, Jumlah mahasiswa UT yang saat ini terdaftar dan aktif sebesar 14.745 mahasiswa. Angka ini terus berupaya ditingkatkan oleh UT agar jumlah APK Perguruan Tinggi di wilayah Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia meningkat sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan berdasarkan data Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan UT, total jumlah lulusan UT sudah menembus angka 2 juta Alumni, yaitu 2,000.485 sampai dengan bulan Desember 2022. Ini bukti UT dipercaya masyarakat," ujar Yusrafiddin.

UT Medan sendiri telah meluluskan sebanyak 58.409 alumni yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Terkait jumlah alumni yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara, UT Berharap alumni UT dapat berkiprah membantu program-program pemerintah dan bangsa dalam meningkatkan kekuatan ekonomi, sosial, dan politik untuk Indonesia Jaya dan untuk membangun Sumatera Utara.

Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka (UT), Ir. Adi Winata, M.Si., menyatakan bahwa saat ini UT telah berstatus sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka resmi telah ditandatangani oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada 20/10/2022, artinya status UT saat ini naik kelas, yang sebelumnya berstatus Perguruan Tinggi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU). Dengan status baru yang dimiliki UT, kini UT lebih dinamis dan dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan.

UT sadar dengan pentingnya menjaga kualitas, terutama dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak, sehingga UT mengundang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan Sertifikasi ISO. UT secara berkala mengundang Quality Reviewer dari the International Council for Open and Distance Education (ICDE) untuk mengkaji semua proses bisnis yang dijalankan UT.

UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang mengundang Quality Reviewer dari ICDE. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di UT telah sesuai dengan praktik baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi jarak jauh terbaik di dunia sehingga hal itu merupakan pengejawantahan dari visi UT menjadi perguruan tinggi berkualitas dunia, demikian tutur Adi Winata menutup Press Conference.

