Anak Hendra Kurniawan Menangis, Kegiatan Trisha Eungelica Nonton Drakor Tersorot 

TRIBUN-MEDAN.com – Imbas kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo cs sudah mendapat vonis sesuai dengan tindakan mereka.

Dari semua tersangka, hanya Ferdy Sambo yang dijatuhi hukuman mati karena dianggap menjadi dalang dalam kasus ini.

Kabar Ferdy Sambo yang menunggu hukuman mati, harusnya membuat keluarga khususnya anak-anaknya cemas.

Dilansir dari Instagram anak Putri Candrawathi, Trisha Eungelica tampak santai membagikan kesehariannya di media sosial.

Bahkan, baru-baru ini Trisha mengunggah potret sedang menonton drama korea yang berjudul Beauty Inside episod 6.

“Rewatching this for the 283924728493 times,” tulis Trisha Eungelica di Instagramnya pada Selasa malam, 28 Februari 2023.

Hal ini malah berbeda dengan anak Hendra Kurniawan yang menangis histeris saat ayahnya divonis tiga tahun penjara.

Meskipun dibandingkan, sebelumnya Trisha sempat mengatakan jika dirinya sangat rindu dengan kedua orang tuanya.

"Sepi, bcs they are the heart of this house," ungkap Trisha Eungelica melalui akun instagramnya @trishaeas, pada Sabtu, (25/2/2023).

(cr18/tribun-medan.com)