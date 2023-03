Pertamax Hingga Shell V-Power Naik, Berikut Daftar Lengkap Harganya

TRIBUN-MEDAN.COM-MEDAN - Sejumlah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertamina dan Shell melakukan penyesuaian harga pada Rabu (1/3/ 2023).

Diketahui, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan di atas Kepmen No. 62 K/12/ MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Saat ini harga BBM non subsidi jenis Pertamax di Sumut naik dari harga sebelumnya Rp Rp 13.050 per liter menjadi Rp 13.550 per liter, kemudian Pertamax Turbo turut mengalami kenaikan harga menjadi Rp 15.400 per liter dari harga sebelumnya Rp 15.150 per liter.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Dexlite mengalami penurunan harga dari harga semula Rp 16.600 per liter menjadi Rp 15.250 per liter.

Begitu juga dengan harga BBM jenis Pertamina Dex yang ikut turun menjadi Rp 16.150 per liter dari harga sebelumnya Rp 17.200 per liter.

Tak hanya Pertamina, SPBU Shell juga melakukan penyesuaian harga pada 1 Maret 2023. Saat ini harga BBM Shell V-Power mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp 14.930 per liter menjadi Rp 15.210 per liter.

Sementara itu BBM Shell Diesel Extra turun dari harga semula 16.610 per liter menjadi Rp 15.400 per liter.

Berikut harga BBM di SPBU Shell dan Pertamina Sumatera Utara pada Maret 2023

1. Harga BBM PT Pertamina di Sumatera Utara

Pertamax Rp 13.550 per liter

Pertamax Turbo: -Rp 15.400 per liter

Dexlite: Rp 15.250 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.150 per liter

Pertalite Rp 10.000/liter

2. Harga BBM Shell di Sumatera Utara

Shell Super: Rp 14.250/liter

Shell V-Power: Rp 15.210 per liter

Shell Diesel Extra: Rp 15.400 per liter

( cr10/Tribun-Medan.com)