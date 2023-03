Pemkab Taput Serahkan Bantuan Mensos Tahap Pertama Pembangunan 22 Unit Rumah Korban Gempa

TRIBUN-MEDAN.com, TAPANULI UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara bersama Tim Verifikasi Kementerian Sosial RI menyerahkan bantuan tahap pertama untuk pembangunan 22 unit rumah korban gempa di Taput yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu.

Adapun Total bantuan tahap pertama tersebut sebesar Rp. 3.701.676.000 dengan rincian Rp. 168.250.000 per warga.

Bupati Taput, Nikson Nababan menyambut baik bantuan tersebut, terlebih ini bukan yang pertama dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini, dari awal kejadian gempa yang melanda Taput pada 1 Oktober 2022 lalu sudah antusias dan peduli dengan keadaan Tapanuli Utara.

Kala itu, Mensos sudah memberikan bantuan sembako dan tenda.

“Terima kasih buat Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini yang begitu peduli dengan warga terdampak gempa bumi. Biarlah gempa bumi tahun 2022 menjadi pelajaran bagi kita warga Tapanuli Utara. Melalui tim verifikasi, data-data yang sudah diterima Kemensos by name by address semuanya betul. Barulah dana bantuan ini direalisasikan” ujar Nikson Nababan, Kamis (2/3/2023).

Selanjutnya Bupati Nikson menyampaikan bahwa bangunan tersebut dipastikan nantinya sudah layak huni dan tahan gempa.

Dan pengerjaannya sudah di pihak ketigakan oleh Kemensos. Ahlinya akan turun langsung ke lokasi saat proses pembangunan berjalan.

“Kalau kita lihat dari bangunan yang contohnya sudah ditunjukkan oleh tim arsitek dilayar proyektor, sudah seperti bangunan rumah yang ada di Kota Jakarta dan tahan gempa, sesuai perintah ibu Risma setiap rumah yang dibangun harus tahan gempa. Saya juga berharap kepada pihak ketiga yang telah dipercaya Kemensos untuk membangun rumah agar terus mengawasi hingga pembangunan rumah selesai tepat waktu,” tambah Bupati.

“Pakelah produk lokal, semua bahan bangunan saya tegaskan agar diperoleh dari Taput supaya terjadi perputaran ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati warga Taput. Utamakanlah membangun rumah yang rusaknya paling parah,” tutup Bupati Nikson Nababan.

Tim verifikasi Kemensos RI Yuda Prasetya mengatakan nantinya ada tim arsitek yang akan membangun rumah para korban gempa di Taput.

"Selain dari tim verifikasi ada tim arsitek yang nantinya akan membangun rumah-rumah bapak ibu yang terkena gempa. Kita sudah melakukan verifikasi ulang ke rumah-rumah korban gempa," kata Yuda.

Dalam penuturannya, Pemkab Taput mengajukan permohonan dan telah disetujui Mensos RI sebanyak 45 unit rumah.

"Untuk tahap pertama dibangun 22 rumah, sebagai informasi, mungkin nanti dari yang 22 rumah yang kita bangun akan dibangun secara bertahap dan bergiliran, kami mohon bapak ibu bisa bersabar menunggu prosesnya" ungkap Yuda.

