Sedang Berlangsung Piala Prancis: Nantes vs Lens, Marseille vs Annecy, dan Toulouse FC vs Rodez AF

Susunan Pemain Nantes vs Lens, Piala Prancis.

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang Berlangsung Piala Prancis (Coupe de France) antara Nantes vs Lens, Olympique de Marseille vs Annecy FC, dan Toulouse FC vs Rodez AF.

Laga ini berlangsung di Stade de la Beaujoire markas Nantes, Kamis (2/3/2023) dini hari pukul 00.15 WIB.

Pertandingan bisa disaksikan melaui live score di Flashscore dan Soccerway.

Duel Nantes vs Lens di Coupe de France 2023 merupakan pertemuan 2 tim Ligue 1, yang berjarak cukup jauh di tabel klasemen.

Saat ini Lens masuk jajaran 4 besar Liga Prancis (Ligue 1), sementara Nantes masih berjuang di papan bawah atau tangga ke-13.

Jadwal Piala Prancis (Coupe de France):

Pukul 00.15 WIB: Nantes vs Lens

Pukul 00:45 WIB: Toulouse FC vs Rodez AF

Pukul 03:00 WIB: Olympique de Marseille vs Annecy FC

Prediksi Nantes vs Lens Live Coupe de France 2023

Total 2 hasil imbang dan 2 kemenangan menjadi catatan positif RC Lens, dalam kurun 5 pertandingan termutakhir.

Di samping menyingkirkan FC Lorient di Coupe de France via adu penalti, kemenangan RC Lens lainnya dipetik dari ajang Ligue 1 dengan menumbangkan Nantes.

Pada 19 Februari 2023 lalu, Lens sukses menundukkan Nantes lewat skor 3-1.

Deretan gol tim besutan Franck Haise datang dari aksi Deiver Machado dan Adrien Thomasson, serta gol bunuh diri Charles Traore. Kemdian Nantes hanya sanggup membalas melalui lesakan gol Florent Mollet.