BIKIN Gempar, Seismolog asal Belanda Frank Hoogerbeets Prediksi Gempa Dahsyat Terjadi Awal Maret Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Seismolog asal Belanda Frank Hoogerbeets kembali membuat gempar masyarakat.

Pasalnya, ia memprediksi akan terjadi gempa dahsyat pada awal Maret ini.

Frank Hoogerbeets menyinggung sejumlah daerah terdampak, mulai dari Rusia hingga Indonesia.

Prediksi tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di YouTube, Senin (27/2).

Hoogerbeets yang bekerja di Solar System Geometry Survey (SSGEOS) memprediksi akan terjadi gempa besar beberapa hari mendatang.

"Mungkin gempa dorong besar sekitar 3 dan 4 Maret dan/atau 6 dan 7 Maret," ungkap Hoogerbeets, dikutip dari RepublicWorld.com, Kamis (2/3).

Menurut perkiraan, kekuatan gempa dapat melebihi 8 Skala Ritcher (SR).

Hoogerbeets lantas menyebut sejumlah daerah yang berpotensi terdampak.

Mulai dari Semenanjung Kamchatka dan Kepulauan Kuril di Timur Rusia, hingga Filipina dan Indonesia.

Ilmuwan Belanda itu menegaskan, dirinya tidak bermaksud menakuti-nakuti masyarakat.

Ia hanya ingin mengingatkan masyarakat agar tetap waspada.

Terkait prediksi tersebut, Seismolog asal Rusia Danila Chebrov memberikan komentar.

Ia menyebut prediksi yang disampaikan Hoogerbeets masih terlalu amatir.

Sebab, didasarkan pada hubungan antara gerakan planet di tata surya dengan aktivitas seismik di bumi.

Menurut Chebrov, prediksi menggunakan rujukan itu bersifat lemah.

Adapun nama Frank Hoogerbeets mendadak terkenal setelah mengeluarkan peringatan potensi gempa bumi dahsyat di Turki.

Tiga hari setelahnya, yakni 6 Februari prediksi itu benar-benar terjadi.

