STAI Al-Ishlahiyah Binjai Gelar Seminar Internasional, Beri Peluang Mahasiswa untuk Berdiskusi

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ishlahiyah Binjai Syekh H. Abdul Halim Hasan menggelar Seminar Internasional bertajuk Oppertunities And Challenges Of Sharia Investment In Facing National And Global Economic Fluctuations.

Ketua STAI Al-Ishlahiyah Binjai Junaidi, mengatakan, seminar internasional tersebut digelar untuk mengokohkan kualitas STAI Al-Ishlahiyah Binjai, khususnya di masyarakat internasional.

"Kita berharap seminar internasional ini menghasilkan poin-poin pemikiran yang menambah khasanah keilmuan kita. Tentunya pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dalam seminar ini bermanfaat, khususnya untuk pengembangan ilmu ekonomi," ujar Junaidi.

Adapun pembicara dalam seminar internasional tersebut adalah Prof. Dr. Sulaiman Hasan Sulaiman (University Of Al-Refak Libya), Assoc Prof. Dr. Baharom Abdul Hamid (Lead Center Of Excellence Islamic Social Finance "COEISF"), M. Pintor Nasution (Head Of North Sumatra IDX Office), Dr. Abdul Halim Nasution, S.Ag, S.H, M.H (Advocate - Third Viceman Of STAI Sheikh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai) Sementara Chairman of the committee Dr. Ahmad Zuhri Rangkuti, Lc, M.H.I (secretary of the Sharia Economic Law Study Program).

Junaidi mengatakan, saat ini STAI Al-Ishlahiyah Binjai terus berbenah untuk meningkatkan kualitas lulusan.

Gelaran seminar internasional ini adalah upaya untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dan membuka peluang berdiskusi dengan ilmuwan internasional.

"Kita berharap para mahasiswa yang hadir dalam seminar ini memiliki pengalaman berharga, bisa berdiskusi dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Ke depan, kegiatan seminar internasional ini akan terus ditingkatkan agar Al-Ishlahiyah Binjai tetap unggul," tegasnya.

Ketua Panitia Dr. Ahmad Zuhri Rangkuti, mengatakan seminar internasional ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tridharma perguruan tinggi terutama di bidang pendidikan dan penelitian.

"Seminar internasional ini adalah kegiatan pertama kali dilakukan, dan akan terus di lakukan setiap tahunnya," ujarnya.

