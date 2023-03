Telkomsel Lanjutkan Upgrade Layanan 3G ke 4G/LTE di Beberapa Kota/Kabupaten Provinsi Aceh dan Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memasuki bulan Maret 2023, Telkomsel kembali lakukan upgrade layanan 3G ke 4G/LTE di beberapa kota dan kabupaten yang ada di wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Telkomsel dalam mendorong pemerataan dan akses konektivitas digital dengan teknologi terdepan bagi seluruh lapisan masyarakat.

General Manager Region Network Operations and Productivity Sumbagut Telkomsel Ardhiono Trilaksono mengatakan, “Secara konsisten, Telkomsel terus berupaya mengakselerasikan transformasi digital pelanggan di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara melalui penyediaan akses teknologi jaringan broadband terdepan yang berkualitas dan merata. Di bulan Maret 2023 ini Telkomsel lanjutkan proses upgrade jaringan 3G ke 4G/LTE secara bertahap dan terukur yang juga telah dilakukan berkala sejak tahun lalu.”

Sejak tahun 2022, Telkomsel telah melakukan upgrade jaringan 3G ke 4G/LTE di 27 kota dan kabupaten yang ada di provinsi Aceh dan Sumatera Utara secara bertahap dan terukur. Di bulan Maret 2023 sendiri, Telkomsel kembali melakukan upgrade jaringan di beberapa kota atau kabupaten seperti Pematang Siantar, Binjai, Karo, Pidie, Aceh Barat, Aceh Besar dan beberapa wilayah lainnya di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Telkomsel juga menghimbau kepada seluruh pelanggan yang masih menggunakan kartu Non-4G untuk dapat segera melakukan migrasi atau menukarkannya menggunakan uSIM 4G agar dapat menikmati jaringan broadband berkualitas 4G/LTE dengan cepat dan maksimal. Migrasi kartu 4G ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengakses mitra e-commerce (Shoope, Tokopedia dan Bukalapak) atau layanan GraPARI online melalui tsel.me/graparionline. Pada mekanisme online, pelanggan dapat merasakan manfaat lebih karena kartu uSIM 4G akan diantarkan langsung ke alamat tujuan pelanggan. Informasi terkait proses ganti kartu, pelanggan dapat mengakses berbagai kanal informasi layanan Telkomsel seperti melalui akun resmi media sosial Facebook, Twitter dan layanan Virtual Assistant Telkomsel yang tersedia di sejumlah platform pesan instan terkemuka.

Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan migrasi 4G atau penukaran kartu secara offline dengan mengunjungi GraPARI terdekat atau mengkases secara mandiri di mesin My GraPARI. MyGraPARI merupakan media pelayanan Walk In Telkomsel yang bersifat digital dan dapat diakses secara mandiri (self-service) oleh pelanggan baik di GraPARI (Pusat Layanan Telkomsel) maupun area publik. Dengan layanan ini pelanggan akan mendapatkan layanan fisik dan non fisik berupa ganti kartu lama ke uSIM 4G/LTE, ganti kartu hilang ataupun rusak, recharge dan pembayaran tagihan.

Selama proses migrasi ke uSIM 4G dan pada saat registrasi uSIM, Telkomsel akan memastikan validasi registrasi data pelanggan yang terdaftar pada kartu non-4G sebelumnya sudah sesuai dengan identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang tercantum pada KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Pelanggan disarankan untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan kesesuaian identitas diri melalui akses USSD Menu Browser (UMB) *444# langsung dari ponsel pelanggan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, pelanggan diharapkan segera melakukan registrasi ulang dengan cara mengetik ULANG NIK#Nomor KK# kirim SMS ke 4444.

“Kami berharap melalui proses upgrade jaringan 3G ke 4G/LTE ini dapat berjalan dengan lancar serta mampu memberikan berbagai keuntungan dan nilai tambah bagi pelanggan dalam memaksimalkan gaya hidup digital kesehariannya. Telkomsel juga hadir untuk membuka peluang dalam menguatkan ekonomi digital nasional yang merata melalui pemanfaatan konektivitas dan jaringan terdepan 4G/LTE.” Pungkas Ardhiono.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pengecekan terkait kartu dan device 4G nya dapat melalui layanan UMB di *888*47#. Untuk info lebih lanjut mengenai proses upgrade jaringan 3G ke 4G/LTE serta layanan dan lokasi Kota/Kabupaten yang ada, pelanggan dapat mengakses halaman web tsel.me/untungjadi4G.

(*)