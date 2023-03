Bagikan Tips Sukses Berbisnis, Ini Pesan Food Vlogger Indonesia Mgdalenaf

Food Vlogger Mgdalenaf bagikan tips menjadi pebisnis sukses diacara Oppo Creativepreneur Corner 2023 powered by BNI, Sabtu (4/3/2023).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Oppo Creativepreneur Corner 2023 powered by BNI kembali hadir menyapa seribu lebih masyarakat Kota Medan yang digelar di Medan International Convention Center pada Sabtu (4/3/2023).

Acara yang memberikan edukasi mengenai entrepreneurship ini menghadirkan narasumber yang handal yang telah sukses dan berhasil di bidangnya.

Adapun yang hadir pada hari ini adalah Charman Of Rans Entertainment Raffi Ahmad, Angga Sasongko Founder dan CEO Visinema Group and Director, Magdalena Fridawati Food Vlogger dan Bussiness Owner, Marchella FP Author dan Ip owner, Hanna Keraf CO Founder Krealogi dan Winston Utomo.

Berdasarkan pantauan Tribun Medan, antusiasme sejumlah pelaku UMKM di Kota Medan untuk mendengar talkshow wirausaha cukup tinggi.

Tampak sejumlah peserta talkshow Creativepreneur Corner 2023 sudah berkumpul di Ballroom MICC Medan sejak pukul 09.00 WIB atau satu jam setengah sebelum acara berlangsung.

Dalam sesi pertama diisi oleh Food vlogger serta pebisnis ternama Indonesia yaitu Magdalena Fridawati atau yang kerap disapa Mgdalenaf.

Pada kesempatan ini, wanita berdarah Batak tersebut membagikan pengalamannya mulai masih menjadi blogger kuliner hingga menjadi penguasa muda yang telah memiliki seratus lebih karyawan.

"Dimulai dari tahun 2015 aku memulai karier aku menjadi seorang food blogger, sering dengan berkembangnya media akhirnya aku beralih dari foto ke Video, karena banyaknya saingan akhirnya aku mengubah semua konten aku menjadi vlog dan kurang dari setengah tahun aku sudah mempunyai 500 ribu subscriber," ucapnya.

Meski pernah diremehkan bahkan diusir ketika mereview UMKM, namun Mgdalenaf tidak pantang mundur hingga akhirnya mendapatkan 4.27 subscriber.

"Selama aku jadi food vlogger ada sekitar 500 ribu database UMKM yang pernah aku kunjungi dan berfikiran untuk membuat sebuah usaha dengan melibatkan 150 UMKM yaitu Barbarzar," ungkapnya

Tak hanya sampai di situ, Mgdalenaf terus menemukan peluang usaha yang sekaligus dapat memperkenalkan makanan khas Indonesia dengan membuat sebuah usaha rumahan yaitu sambal dari berbagai daerah di Indonesia yang diberi brand Nyambel.

"Aku selalu berinovasi, hampir 3 tahun berjalan untuk di sambal botol nyambel, mulai dari cuma 3 varian kini sudah 7 varian, jadi aku mengeluarkan sambal disetiap daerah berbeda-beda," Sebutnya.

Dia juga berpesan kepada seluruh pelaku UMKM kuliner di Kota Medan bahwa memberikan promo itu penting tetapi memilih bahan yang berkualitas untuk mempertahankan rasa jauh lebih penting.

