Gritte Agatha Terima Lamaran Sang Kekasih Usai 11 Tahun Pacaran, Sempat Takut Menikah Gegara Ini 

TRIBUN-MEDAN.com - Gritte Agatha terima lamaran sang kekasih usai 11 tahun pacaran.

Sempat takut menikah, Gritte Agatha bakal melangsungkan pernikahan tahun ini.

Gritte Agatha bagikan momen manis saat dirinya dilamar oleh sang kekasih Arif Hidayat.

Gritte Agatha (Instagram)

Untuk diketahui, Gritte Agatha dan Arif Hidayat telah menjalin hubungan pacaran selama 11 tahun hingga akhirnya dilamar dan akan menikah tahun ini.

Artis berusia 26 tahun in mengatakan jika momen Arif Hidayat melamarnya itu, sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu.

Namun, Gritte baru saja membagikan momen manis tersebut sekarang.

“Sekitar tiga empat bulan lalu (momen dilamar),” ujar Gritte Agatha.

Dalam sebuah video memperlihatkan momen kebersamaan Gritte Agatha dan Arif Hidayat sejak 2012 hingga 2023.

“When you know, God said the time is right now,” tulis Gritte Agatha dalam keterangan yang diunggah.

Dalam video itu, Gritte Agatha yang fokus memainkan ponselnya mendadak tersenyum melihat Arif Hidayat menyodorkan kotak biru, berisikan sebuah cincin.

Momen Manis Gritte Agatha Dilamar Sang Kekasih Usai 11 Tahun Pacaran (Kolase Tribunlampung.co.id)

Gritte Agatha menyebut yang dilakukan kekasihnya adalah hal yang luar biasa, sebab dirinya sangat mengenal sosok orang yang dicintainya itu.

“Untuk seorang Arif, bisa kasih surprise kasih cincin itu sudah luar biasa sih. Itu hal yang luar biasa yang dia lakukan,” kata Gritte Agatha.

Gritte Agatha mengaku saat ini tengah mempersiapkan segala hal terkait rencananya untuk menikah.

“Iya (tahun ini menikah). Q3 (kuartal tiga) ya. Doain ya,” ucap Gritte Agatha belum lama ini.

