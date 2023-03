JADWAL Lengkap Siaran Bola Hari Ini Sabtu 4 Maret 2023, Liga 1, Liga Inggris, hingga Timnas U20

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola malam ini akan menyajikan banyak pertandingan bak dari benua Eropa hingga timnas U-20 Indonesia main di Piala Asia U-20 2023 yang digelar mulai Sabtu (4/3/2023) malam hingga Minggu (5/3/2023) dini hari.

Jadwal bola hari ini akan menyajikan pertandingan-pertandingan Liga 1, Liga Inggris, hingga Liga Italia.

Pada kompetisi Piala Asia U20 2023, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Suriah live RCTI.

Beralih ke Liga Inggris, akan tersaji enam laga pada hari Sabtu, 4 Maret 2023.

Ada laga Manchester City vs Newcastle United di pukul 19.30 WIB.

Lalu lima laga berbarengan main di pukul 22.00 WIB yakni Arsenal vs Bournemouth, Chelsea vs Leeds United, Aston Villa vs Crystal Palace, Brighton vs West Ham United, dan Wolves vs Tottenham Hotspur.

Selain itu, jadwal pertandingan sepak bola lainnya dapat disimak di artikel ini.

Berikut Jadwal Bola Hari Ini

Sabtu, 4 Maret 2023

Liga 1

Pukul 15.00 - Persik vs Barito Putera (Indosiar & Vidio)

Piala Asia U20 2023

Pukul 19.00 - Timnas U20 Indonesia vs Suriah (RCTI)

Liga Inggris