SEDANG Berlangsung Duel Sengit Napoli vs Lazio - Nonton Live Streaming Pertandingan Liga Italia.

TRIBUN-MEDAN.COM - Siaran langsung Liga Italia Serie A pekan ini menyuguhkan laga seru antara Napoli vs Lazio, Sabtu (4/3/2023). Duel Napoli melawan Lazio diprediksi berlangsung sengit. Diketahui, duel Napoli vs Lazio akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona, Sabtu (4/3/2023) pukul 02.45 WIB. Berikut prediksi skor laga Napoli vs Lazio di Giornata 25 Liga Italia.

Laga antara Partenopei melawan Elang Ibu Kota berlangsung dengan sengit.

Pasalnya, Napoli berusaha akan berupaya meraih poin penuh demi memperkokoh posisinya di puncak klasemen.

Sementara itu, Lazio juga berpotensi menjegal langkah mulus Napoli untuk meraih 7 kemenangan beruntun di Italia.

Prediksi Skor

Sports Mole: Napoli 2-1 Lazio

Sportskeeda: Napoli 2-1 Lazio

Forebet: Napoli 2-1 Lazio

Preview Laga

Menghadapi Lazio, Napoli dalam tren yang apik usai dilaga sebelumnya mengalahkan Empoli dengan skor 0-2.

Napoli diprediksi bakal berupaya memperkokoh posisi di puncak klasemen Liga Italia di giornata 25 ini.

Kini, Partenopei masih tak terkejar dengan keunggulan 18 poin atas Inter Milan dan AC Milan sebagai pesaing terdekat.

Rekor Napoli juga meyakinkan dengan mengemas 7 kemenangan beruntun.