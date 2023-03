Siaran Langsung Liga Inggris Chelsea vs Leeds Utd, Link Nonton Live Streaming Chelsea vs Leeds di HP

GLYN KIRK / AFP

Chelsea vs Leeds di Liga Inggris, Prediksi Skor Akhir, Head to Head dan Link Live Streaming. Momen Gelandang Chelsea, Kai Havertz (kiri) dan Graham Potter (kanan) setelah peluit akhir pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Brighton and Hove Albion dan Chelsea di American Express Community Stadium di Brighton, Inggris selatan pada 29 Oktober 2022.