Lirik Lagu Batak Huorom Pe Siholhi By Rafael Sitorus dan Chord Gitar

TRIBUN-MEDAN.COM – Lagu batak Huorom Pe Siholhi merupakan sebuah lagu yang ditulis oleh Henry Manullang dan dipopulerkan Rafael Sutorus.

Lagu berjudul Huorom Pe Siholhi ini menjadi salah satu singel Go’Rame Band dari albumnya yang juga berjudul Sopanagaman.

Lagu Batak Huorom Pe Siholhi menceritakan tentang kerinduan seseorang terhadap kekasihnya yang belum dan mungkin tak akan bisa bertemu.

Selain itu, lagu ini juga mengisahkan kehidupan muda-mudi batak yang memiliki kerinduan bertemu dengan pasangannya yang membuat mereka galau.

Lirik dan Chord Lagu Huorom Pe Siholhi

Intro :

F G C Am G C 2x

F G C Am G C F

*

Am G F Em

Sian dia ma boi diboto ho

Dm C G C

Naung muba rohakkon

F Am F C