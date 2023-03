SIARAN LANGSUNG Live Streaming RANS Nusantara Vs Dewa United, Tonton di Sini Gratis via HP

Saksikan siaran langsung via live streaming laga RANS Nusantara FC vs Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2022/2023 pekan 28, Minggu (5/3/2023).

Jadwal Rans Nusantara FC vs Dewa United akan digelar di Stadion Pakansari Bogor, kick-off jam 17.00 WIB Live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga RANS Nusantara vs Dewa United ini bisa ditonton via live streaming TV Online secara gratis via HP.

Link nonton live streaming gratis RANS Nusantara vs Dewa United bisa di klik tautannya di akhir artikel ini.

Rans Nusantara FC dan Dewa United merupakan tim debutan promosi di Liga 1 2022/2023.

Keduanya sedikit berbeda nasib, Tangsel Warrior lebih bagus.

Dewa United bertengger di peringkat ke-14 klasemen Liga 1.

Tidak hanya itu, Dewa United juga mampu mendatangkan pemain bintang ke skuadnya.

Egy Maulana Vikri yang mengakhiri karier di Liga Internasional memilih Dewa United sebagai pelabuhannya.

Tidak hanya itu, Dewa United juga mendatangkan pelatih kawakan yang pernah tangani klub besar.

Ialah Jan Olde Riekerink yang memiliki kiprah menetereng di klub FC Porto, Ajax Amsterdam dan Galatasaray.

Pelatih asal Belanda tersebut terbukti mampu membawa perubahan permainan dari Karim Rossi cs.

Sebelum menelan kekalahan perdana di putaran kedua kontra PSIS Semarang (13/2/2023), Jan Olde Riekerink berikan tujuh rekor kinclong tanpa kekalahan.

Sedangkan Rans Nusantara FC memiliki kondisi yang lebih terpuruk.