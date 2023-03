Chua Kotak Dilarikan ke IGD, Alami Sesak Napas Sebelum Manggung: Bukan Pertama Kali 

TRIBUN-MEDAN.com - Chua Kotak dilarikan ke rumah sakit, alami sesak napas sebelum manggung.

Hal ini terjadi saat band Kotak sedang manggung di Surabaya.

Chua pemain bass grup band Kotak, dilarikan ke IGD di salah satu rumah sakit di Surabaya.

Basis Chua 'Kotak' saat ditemui di hotel Veranda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016). (KOMPAS.com/Dian Reinis Kumampung)

Hal tersebut terjadi saat satu jam sebelum grup band ini tampil di salah satu acara.

Dalam laman Instagram milik vokalis grup band Kotak, Tantri, ia menjelaskan Chua harus dilarikan ke IGD karena alami sesak napas.

"Show must go on!! Ribuan panggung sudah dilewati, beribu macam cerita juga sudah di hadapi, yang ditakuti adalah kesehatan kami, kadang bisa muncul lelah karena manusiawi," ungkap Tantri Kotak dikutip dalam Instagram miliknya , Senin (6/3/2023)

Dari video yang dibagikan Tantri, Chua terlihat sedang berbaring di ranjang ruang IGD.

"Hari ini manggung di Surabaya, sejam sebelum berangkat ke venue harus mampir ke IGD dulu untuk antar @chuakotak karena sesak nafas," tulis Tantri di akun @tantrisyalindri.

Beruntungnya, Chua diizinkan tampil di panggung oleh dokter dengan syarat dilarang terlalu banyak gerak.

Swasti Sabdastantri alias Chua, pembetot bass Kotak (instagram)

"Dibolehin manggung, dengan syarat enggak boleh loncat-loncat," tulis Tantri.

Kondisi Chua yang tidak sehat membuat Tantri terpecah kosentrasinya ketika tampil di atas panggung.

Walupun demikian, ini bukan pertama kali Tantri menghadapi situasi maupun tantangan sebelum manggung.

Pun diakui Tantri, ia tetap saja panik melihat kondisi Chua saat itu.

"Panikkkkkk banget rasanyaaaaaaaa!!!!."