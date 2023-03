Jam Tayang Live Streaming AS Roma vs Juventus, Big Match Liga Italia Bisa Ditonton via Link

Pemain Juventus Angel Di Maria dkk. KINI AS Roma vs Juventus

TRIBUN-MEDAN.COM - Jam Tayang Live Streaming AS Roma vs Juventus, Big Match Liga Italia Pukul 02.45 WIB.

Berikut prediksi duel big match Liga Italia yang mempertemukan AS roma vs Juventus, lengkap susunan pemain, skor, head to head hingga link streaming.

Pertandingan AS Roma vs Juventus dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 02.45 WIB.

Prediksi skor big match malam ini di Liga Italia, AS Roma vs Juventus berpotensi imbang 1-1.

Tim AS Roma menyambut Juventus di Liga Italia setelah kalah 2-1 dari Cremonese asuhan Davide Ballardini.

Gol dari penyerang Frank Tsadjout dan Daniel Ciofani mengamankan kemenangan bagi Cremonese. Bek kiri Leonardo Spinazzola mencetak gol untuk AS Roma.

Saat ini, AS Roma berada di posisi kelima klasemen Liga Italia dengan 44 poin.

Jika AS Roma berhasil mengalahkan Juventus malam ini tentu mereka bisa menggusur juara bertahan Liga Italia yaitu AC Milan yang saat ini memiliki 47 poin dan baru saja kalah dari Fiorentina.

Di sisi lain, Juventus mengalahkan Torino asuhan Ivan Juric 4-2 di Liga Italia. Tim Juventus berada di posisi ketujuh klasemen dengan 35 poin.

Gol dari bek sayap Kolombia Juan Cuadrado, bek sayap Brasil Danilo, bek tengah Brasil Gleison Bremer dan gelandang Prancis Adrien Rabiot memastikan kesepakatan untuk Juventus asuhan Massimiliano Allegri.

Penyerang Prancis Yann Karamoh dan striker Paraguay Antonio Sanabria mencetak gol untuk Torino.

Menurut prediksi Whoscored, big match AS Roma vs Juventus akan berakhir dengan skor 1-1.

Performa Juventus tentu lebih baik dari AS Roma, telah memenangkan 12 dari 15 pertandingan terakhir mereka (Serie A).

Namun, AS Roma belum kebobolan dalam empat pertandingan kandang terakhir mereka, sementara Juventus hanya kalah sekali dalam tujuh pertandingan tandang terakhir mereka.