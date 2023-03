Menumbuhkan kreativitas, Ini 6 Manfaat Terapkan Pembelajaran STEAM Pada Anak Sejak Dini

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Sampoerna Academy sebagai pelopor STEAM di Indonesia menghadirkan event community Mommy & Me Over The Rainbow sebagai salah satu rangkaian program STEAM Expo 2023.

Berkolaborasi dengan Komunitas IbuSibuk, acara ini diselenggarakan di Sampoerna Academy Medan Cipto dengan berbagai kegiatan berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

Acara ini ditujukan untuk menstimulasi kemampuan berpikir lebih holistik dan kritis pada anak dengan cara belajar sambil bermain.

IEYC (International Early Years Curriculum) Head Sampoerna Academy, Alia Md Noh, mengatakan, menyatakan bahwa pembelajaran STEAM lebih efektif dikenalkan pada anak sejak usia dini.

“Di usia 0-6 tahun, anak akan lebih banyak menyerap pengetahuan dari lingkungan sekitar. Pembelajaran STEAM pada anak sejak dini menjadi pilihan sangat efektif karena pendekatan ini mendorong mereka untuk melakukan hands-on learning atau mempraktekkan secara langsung, sehingga membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan,” jelas Alia.

Sampoerna Academy menerapkan pedagogi STEAM yang dirancang untuk memperkuat lima komponen penting anak yang disebut 5C (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, and Character), yang sering dikenal sebagai keterampilan abad ke-21.

Metode ini mengintegrasikan pemikiran dan praktek yang sangat efektif dan efisien dalam membantu peserta didik tetap fokus dan terlibat sepanjang sesi.

Pengembangan lima kompetensi tersebut juga diterapkan di sesi Mommy & Me melalui berbagai kegiatan, seperti Interactive Storytime, Rainbow Sensory Discovery, Coloured Ball Hunt, dan Rainbow Salt Painting.

Dalam kegiatan-kegiatan ini, anak diajak mengeksplorasi banyak hal, sehingga mereka bisa memiliki pemahaman lebih mendalam. Tentunya selain memiliki pemahaman lebih holistik dan multidimensi, banyak manfaat pembelajaran STEAM yang diterapkan sejak anak berusia dini.

“Contohnya di aktivitas Rainbow Salt Painting, anak-anak diajak untuk belajar mengenal warna, berhitung, berkreasi mengenal berbagai peralatan dan perlengkapan baru, menggambar pola atau bentuk yang mereka sukai. Aktivitas ini merupakan contoh bentuk pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM yang kami terapkan di seluruh sekolah Sampoerna Academy,” tambah Alia.

Manfaat Pembelajaran STEAM Pada Usia Prasekolah

1. Menumbuhkan kecintaan dan semangat untuk belajar seumur hidup.

Melalui STEAM, anak memiliki relasi dan persepsi positif dengan aktivitas belajar serta mendorong anak menjadi lebih bersemangat dalam mengembangkan keterampilan atau pengetahuan baru. Ini dapat membuat anak menjadi lifelong learner.

2. Membangun kepercayaan diri dan self-esteem.