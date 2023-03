Pelatihan dan Ujian SCA Barista untuk Pertama Kalinya di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Two Tigers Coffee Lab mengadakan pelatihan dan ujian SCA Barista (Specialty Coffee Association atau Asosiasi Kopi Spesial) untuk pertama kalinya di Two Tigers Coffee Lab, Jalan Mojopahit No. 75 Medan, pada Kamis (9/3/2023).

Two Tigers Coffee lab merupakan wadah edukasi bagi pecinta kopi yang dapat mempelajari berbagai hal tentang kopi mulai dari mengenal biji kopi, pengolahan kopi hingga siap dinikmati.

Yulin Masdakaty sebagai Coffee Lab Manager mengatakan bahwa pelatihan dan ujian ini terbagi dua kelas yakni sensory dan barista dengan dua level yang berbeda yaitu basic dan intermediate baik secara teori maupun praktik.

Pelatihan dan ujian SCA berlangsung selama lima hari yakni dimulai pada Senin (6/3/2023) sampai dengan Jumat (10/3/2023).

“Untuk hari ini tanggal 9 peserta mengikuti barista intermediate termasuk juga yang remedial. Sebelumnya sudah dilakukan pelatihan dasar, dan besok semua ujian terakhir dari pagi sampai sore,” ucapnya.

Menurut Yulin, semua orang bisa mengikuti kelas barista tetapi yang dapat mengeluarkan sertifikat Internasional SCA hanya kelas yang telah memenuhi standar SCA.

"Gak semua orang mendapatkan sertifikat SCA. Dia harus melewati serangkaian pelatihan dan ujian ketentuan dari SCA," jelas Yulin.

Kali pertama pelatihan dan ujian SCA Barista ini dibuka, 6 peserta yang mengikuti pelatihan dan ujian tampak begitu antusias mendengarkan Evani jesslyn sebagai instruktur yang sudah terverifikasi oleh SCA dari Semarang.

Tak hanya sekedar membuat citarasa kopi yang baik saja dipelajari. Namun juga setiap peserta diperlukan ketelitian untuk mendeteksi kopi hingga alat-alatnya menjadi penilaian.

Latar belakang dari para peserta juga berbeda-beda, mulai dari pemilik kedai kopi hingga yang tidak begitu memahami tentang dunia kopi berani ikut untuk menjalani minatnya.

Yulin mengatakan jika tidak ada kendala, maka akan menggelar pelatihan dan ujian SCA kembali nantinya. Informasi selanjutnya akan ada di instagram Two Tigers Coffee Lab.

"Kelas SCA pertama kali mungkin di Sumut. Sebenarnya memudahkan kita semua yang mau belajar kopi standar internasional, sekarang gak perlu jauh-jauh lagi hingga ke luar negeri tapi sudah ada disini dengan fasilitas dan instruktur yang bagus," kata Yulin.

Adapun harga pelatihan yang ditawarkan bervariasi, untuk kelas basic dibandrol dengan harga Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, sedangkan kategori intermediate dipatok mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 17 juta.

Sementara itu, Ade Dwi Fadilah berusia 26 tahun salah satu peserta SCA Barista mengakui pelatihan dan ujian yang diikuti ini tidak terlalu kaku.

"Saya pernah kerja menjadi barista selama 5 tahun, ini mengikuti 2 pelatihan dan ujiannya yakni, barista Foundation dan intermediate," jelas Ade yang sudah terjun didunia perkopian tahun 2016.

Ade menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan ilmu berbeda dari standar SCA yang diikuti saat ini sehingga nantinya bisa menjadi trainer.

(cr10/tribun-medan.com)