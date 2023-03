Prediksi Skor Roma vs Sociedad Jadwal Babak 16 Besar Liga Europa, Line-up Pemain Roma vs Sociedad

Prediksi Skor AS Roma vs Real Sociedad - Jadwal Babak 16 Besar Liga Europa 10 Maret 2023

TRIBUN-MEDAN.COM - Siaran langsung AS Roma vs Real Sociedad tersaji di babak 16 besar Liga Europa, Kamis atau Jumat (10/3/2023).

Dule AS Roma melawan Real Sociedad diprediksi berlangsung sengit.

Jadwal siaran langsung duel leg pertama di Stadion Olimpico Roma itu akan tayang pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 00.45 WIB.

Prediksi skor AS Roma vs Real Sociedad di babak 16 besar Liga Europa akan condong pada kemenangan tuan rumah, jika merujuk rekor head to head (H2H) Jose Mourinho.

Preview Pertandingan

Kedua klub ini menempati posisi keempat di tabel klasemen liga masing-masing.

Roma dan Sociedad bertemu di Stadio Olimpico pada hari Kamis waktu setempat, untuk memperebutkan leg pertama babak 16 besar Liga Europa.

Pemenang Liga Konferensi Eropa tahun lalu sekarang bertujuan untuk mengambil langkah lain menuju lebih banyak trofi, saat mereka bertemu La Real untuk pertama kalinya di kompetisi UEFA.

Mengambil rute tidak langsung ke babak 16 besar setelah menjadi runner-up Grup C musim gugur lalu, Roma harus mengatasi tantangan keras dari RB Salzburg di babak sistem gugur playoff.

Meski demikian, terbukti mampu menyelesaikan tugas tersebut karena kisah sukses kontinental mereka berlanjut di bawah Jose Mourinho.

Mengalahkan juara Austria dengan agregat 2-1 setelah pertandingan ketat - di mana Paulo Dybala mencetak gol penentu - pasukan Mourinho memperpanjang perjalanan mereka di Liga Europa musim ini, setelah mengangkat trofi Liga Konferensi musim lalu.

Mereka sekarang kembali ke sepak bola Eropa menyusul kemenangan yang meningkatkan moral atas klub lama Dybala, Juventus pada hari Minggu, ketika tendangan manis Gianluca Mancini dari tepi area penalt.

Tendangan itu tidak hanya mengakhiri paceklik gol pribadi yang panjang untuk bek Roma, tetapi juga mendapatkan tiga poin berharga di timnya mengejar finis empat besar.

Karena awal menjanjikan Giallorossi untuk 2023 terhenti hanya beberapa hari sebelumnya, ketika mereka kalah dari klub terbawah Serie A Cremonese - yang juga menyingkirkan Mourinho dan rekannya dari Coppa Italia - hasil seperti itu akan mencerahkan suasana jelang kedatangan Real Sociedad di Italia.